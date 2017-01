Emil Morgen Bjørch i et koncentreret øjeblik inden en kamp. Han har fået nok at se til i Champions League, hvor modstanderne blandt andre er græske Olympiakos, tyske Berlin, italienske Brescia og ungarske Budapest. Privatfoto

Bjørchs franske forbindelser

- Det er også de helt store hold i Europa, vi møder. Vi var dog tæt på ude mod Spandau Berlin, hvor vi tabte 6-8. Vores formål er at lære af de bedste og så se, hvor langt det kan bringe os, siger vestsjællænderen, der bor sammen med kone og to børn i en lejlighed.

- Den ligger, så vi ikke har brug for en bil. Der er kun fem minutter til henholdsvis svømmehal og skolen, siger slagelseaneren, for hvem det er uhyre vigtigt, at det hele fungerer for den lille familie.

- Jeg kan mærke, at vi nu har nået »toppen af bakken«. Det var hårdt i starten for Nicholas, som er 4,5 år. Nu kan han sige ting på fransk, og det går bedre i skolen. Nu skal vi bare finde en vuggestue til Amélie på to år. Nadia er fultidsmor og vil gerne have gang i sine studier, og så har vi også vores hund med herned. Så hun har også nok at se til, siger Nice-spilleren med et smil.