Det blev ved tanken om at indtille håndboldkarrieren for den tidligere liga-spiller Kim Jørgensen, der har meldt sig klar til mere mere infight på Næstved/Herlufsholms 2. divisionshold.Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Betjenten trækker i fritidsuniformen igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Betjenten trækker i fritidsuniformen igen

Sport SJ - 25. august 2017 kl. 09:05 Af Claus Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Kim Jørgensen vaskede harpiksen af hænderne efter sidste sæson, var det egentlig ikke meningen, at fingrene skulle klistres til igen foreløbig.

Playmakeren på Næstved/Herlufsholms 2.-divisionshold havde meddelt klubben, at det var slut, og at han i stedet ville bruge tiden på familien og sit job i politiet.

Men nu er den 31-årige betjent alligevel tilbage i fritidsuniformen til stor glæde for sydsjællændernes træner Per Berg.

- Min førsteprioritet var at overtale Kim til en sæson mere. Det har han sagt ja til nu, og han har stadig masser at bidrage med. Så han er en god mand - både på banen og i omklædningsrummet, siger Per Berg.

Løsningen på playmaker-positionen er dog langt fra det eneste Per Berg har at glæde sig over op til den kommende sæson.

Sydsjællænderne har også fået tilgang af målmanden Andreas Isager fra Ydun, og i bagkæden er Amer Skaljic klar igen efter et års pause på grund af en ødelagt korsbånd, og Andreas Jepsen forsøgers sig også med håndbold igen.

- Andreas Jepsen (tidligere Gylling, red.) er en gammel kending, som har spillet hele sin ungdomstid i Næstved. Han var et stort talent, men blev ramt af nogle alvorlige knæskader. Men han træner med fuldt ud, og det er første gang i mange år, at vi har en venstrehåndet bagspiller. Jeg er spændt på, hvad det kan give vores angrebsspil, for det giver et ande flow, siger Per Berg.