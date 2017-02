Astrup fortsætter i Skælskør

Hvem der bliver de andre spillere på holdet efter sommerferien er dog ikke til at sige, for foreløbig er Kim Astrup den eneste, der har givet tilsagn om at blive.

- Jeg er rimelig fortrøstningsfuld, for jeg ved at ledelsen har ambitioner. Så jeg er sikker på, at de nok skal få sammensat et hold, der kan spille med om medaljer, siger Kim Astrup, der heller ikke ser noget problem i at skulle undvære sin faste makker i kampene i Badmintonligaen.