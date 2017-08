Efter kun en halv sæson er Morten Larsen færdig i Næstved. Angriberen har forladt klubben på grund af rygproblemer og vil i stedet hygge sig i serie 3 i barndomsklubben Suså IF. Foto: Anders Ole Olsen

Angriber er fløjet videre

25. august 2017

Af Claus Rasmussen

I foråret scorede Morten Larsen 10 mål for Næstveds sjællandsseriehold, men angriberen var ikke med, da divisionsreserverne i lørdags indledte den nye sæson med et 1-3 nederlag på udebane mod Herlufsholm.

I stedet var den 22-årige frontløber i aktion på banen ved Herlufmaglehallen, hvor Suså IF slog DLF/Terslev med 7-3 i serie 3.

Morten Larsen scorede tre gange for hjemmeholdet, men højere rangerende klubber behøver ikke ringe for at prøve at lokke ham til.

Det er nemlig ikke med sin gode vilje, at Morten Larsen har sagt farvel til Næstved efter kun en halv sæson i klubben.

- For meget arbejde og for meget træning gør, at min ryg ikke kan holde til det, siger Morten Larsen.

- Jeg er født med en skæv rygsøjle, som jeg døjer med i dagligdagen, og problemerne har udviklet sig jo ældre, jeg er blevet.

I sit civile job arbejder Morten Larsen som smed, og det gør ikke problemerne mindre.

- Jeg har et hårdt fysisk arbejde, og hvis jeg skulle fortsætte med det og træning mange gange om ugen, så ville jeg være helt færdig om et par år, siger den tidligere Haslev-spiller.

- Jeg har ikke ondt under træning og kamp, men det har jeg bagefter, og de smerter har jeg ikke lyst til at have.