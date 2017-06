En flok gamle Næstved-drenge i aktion for efterhånden en del år siden. Til højre i den røde oldboys-landsholdsdragt er det Jeppe Tengbjerg, der nu vender tilbage i den grønne trøje som træner for Næstveds U19 Divisionshold. Her udfordrer han Nicolai Wael, der i dag er træner for Ringkøbings nybagte 2. divisionshold. I baggrunden Peter Bonde, der nu er pigetræner på Oure Idrætsefterskole (t.v.) og Michael Nonbo, som er selvstændig ejendomsmægler i Århus. Foto: Hans Kristensen

Angrebsikon vender hjem

Sport SJ - 19. juni 2017 kl. 18:00 Af John Ringstrøm

Han er nok den forhenværende Næstved-spiller, der har det bredeste og mest imponerende c.v., når det kommer til både spiller- og trænerkarriere.

Så det er lidt af et scoop, Næstved Boldklub og Næstved IF har gjort, ved at ansætte Jeppe Tengbjerg til at varetage ansvaret for klubbens bedste talenthold i U19 Divisionen.

- Vi har været udfordret på U19-trænerposten efter, at Dani (Mujkanovic, red.) er skiftet til HB Køge. Det har vi lige nu løst ved, at Jeppe skal være cheftræner for U19 Divisionsholdet. Han skal samtidig have fokus på at være bindeled mellem os i amatørafdelingen og den professionelle afdeling. Men det kan sagtens udvikle sig med tiden, så han med sin erfaring og kapacitet får rollen som udviklingschef for både trænere og spillere, lyder det fra Næstved IFs bestyrelsesformand, Christian Wennicke.

43-årige Jeppe Tengbjerg, der har P-træneruddannelsen, glæder sig voldsomt til den nye udfordring, som han ser mange perspektiver i.

- Jeg glæder mig helt vildt. Jeg er så småt allerede startet og skal også hjælpe Michael Hemmingsen omkring førsteholdet. Jeg har fået indsigt i, at der er blevet gjort et godt stykke arbejde i klubben. Det er en fornøjelse at se, hvordan de træner. Alligevel er der mulighed for at træde et niveau eller to op, som jeg ser det, siger Tengbjerg, som i første omgang vil koncentrere sig om U19-holdet.

Han har tidligere været cheftræner for de bedste seniorhold i Slagelse BI, Nykøbing FC og B93. Han var også med omkring assistentarbejdet med FC Vestsjællands superligahold.

Som spiller var han som teenager professionel i Holland, inden han kom til Næstved i to omgange. Han er også den mest scorende gennem tiderne på det danske U17-landshold og har spillet over 50 ungdomslandskampe.

Talentcenter Sydsjælland har også sikret sig Max Petersen som ny talentchef.