Anfører Lam siger stop med ligavolley

Sport SJ - 17. juli 2017 kl. 06:13 Af John Ringstrøm

Det har ligget i luften længe, og tanken strejfede ham allerede op til sidste sæson. Men nu er det definitivt.

Den 29-årige VK Vestsjælland-anfører, Dennis Lam, stopper på højeste niveau af tidsmæssige årsager og dermed kan han sætte en streg under en volleyball-karriere, der begyndte i en forholdsvis sen alder.

- Jeg startede først for alvor, da VK Vestsjælland blev dannet, så jeg er ikke som sådan »vokset op« med volley i Korsør eller Slagelse. Men det har været stort at være med til at spille klubben frem til, hvor den er i dag, siger Dennis Lam.

- Jeg var i tvivl, om jeg skulle fortsætte inden starten på sidste sæson, men jeg ville gerne prøve et år i volleyligaen. Jeg havde trods alt været med til at spille holdet op fra 2. division, siger han.

VK Vestsjællands nye cheftræner, Michael Birk, kommer til at savne Dennis Lam, men han er fortrøstningsfuld.

- Vi prøver at lægge på vores ambitioner, og så er der ikke rigtig plads til særaftaler. Vi vil gerne op og spise med, hvor det er sjovt, og det Men jeg har sagt til Dennis, at døren er åben, hvis han ændrer mening, for så gammel er han jo heller ikke, siger Michael Birk med et smil.

- Han vil blive savnet både på og udenfor banen. Det er et tab for holdet, men man skal også respektere et valg og ikke vride armen om på nogen, erkender Michael Birk.