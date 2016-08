Ryan Finley har langt om længe fået papirerne på plads, så han kan få debut for Næstved i torsdagens udekamp mod HB Køge. Foto: Simon Ydesen

Amerikaner i spil til lokalbrag

Sport SJ - 31. august 2016 kl. 22:32 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Simon Ydesen

Næstved Boldklub har flere håndværksmestre i sit erhvervsnetværk, og de kunne blive ekstra nyttige i den nærmeste fremtid, hvor Næstved for første gang i dette kalenderår kan stille med noget, der minder om en fyldt bænk, der meget vel kan kalde på en udbygning.

Sagen er nemlig den, at det for alvor begynder at lysne på skadesfronten, hvor der er atypisk få spillere, der befinder sig lige nu. Hele foråret var præget af skader til spillere som Henrik Bødker, Tobias Perch-Nielsen og flere andre, der konstant var ude med mindre skader, hvilket gjorde udskiftningsmulighederne få og behovet for bænkplads ganske begrænset.

I skrivende stund er det kun Nikolaj Hansen, der fik et vrid i sin ene fod for en uge siden.

- Det ser meget positivt ud med Nikolaj. I første omgang var jeg bange for, at det kunne være noget længerevarende, men han forventes at kunne træne med igen i løbet af næste uge, siger Mogens Krogh, der også kan glæde sig over at have to angribere i spil til torsdagens udekamp mod HB Køge.

- Ryan Finleys arbejdstilladelse gik igennem tirsdag, så han er i spil til kampen mod HB Køge. Det samme er tilfældet for Stefan Nygaard, men her handler det om, at jeg skal tænke mig godt om, hvis jeg eventuelt skal sende ham i kamp, forklarer Mogens Krogh.