DM i orienteringsløb tiltrak både børn, mænd og kvinder i alle aldre. Værtsklubben fra OK Sorø havde dog ikke ret mange deltagere i seniorrækkerne, for de fleste medlemmer havde travlt som hjælpere uden for orienteringsbanerne.

700 løbere tog sig en kort skovtur

Sport SJ - 20. august 2017 kl. 22:48 Af Claus Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den seksdobbelte verdensmester og nykårede World Games-vinder Maja Alm manglede på grund af en overbelastningsskade, mens ellers var hele den danske elite - og en stor del af bredden - på plads, da Orienteringsklubben Sorø i lørdags var vært for DM på mellemdistancen.

Omkring 700 løbere stillede til start i skovene Nykobbel og Charlottedal syd for Slagelse, og der var mere end 80 års aldersforskel på den yngste og ældste deltager.

Alderspræsidenten var Poul Erik Birk Jakobsen med tilnavnet »Røde« fra Tisvilde Hegn OK, og han kunne tage hjem med en guldmedalje efter mere end 70 minutter på farten.

- »Røde« er tidligere formand for Dansk Orienteringsforbund, og han var den eneste tilmeldte i aldersgruppen over 90 år. Og han gennemførte - og vandt, siger stævneleder Janus Høhne fra OK Sorø.

Mens Poul Erik Birk Jakobsen var eneste mulige mester i sin klasse, var der flere forhåndsfavoritter i den »rigtige« DM-kamp.

Hos kvinderne løb Miri Thrane Ødum fra OK Øst Birkerød lidt overraskende med guldet foran Amanda Falck Weber fra Tisvilde Hegn OK, Cecilie Klysner fra FIF Hillerød Orientering og Emma Klingenberg fra Faaborg OK på fjerdepladsen.

Hos mændene vandt Thor Nørskov fra OK Øst Birkerød, mens Rasmus Djurhus fra OK Pan blev nummer to og Björn Cederberg fra Tisvilde Hegn OK nummer tre.

Vindertiden for de 6,15 kilometer i det uvejsomme terræn var på 31,56 minut, mens hurtigste kvinde tilbagelagde sine 5,09 kilometer i tiden 31.14.

I begge rækker havde arrangørerne regner med en vindertid på 30-35 minutter, så de nykårede mestre levede fint op til tidsplanen.

- Vores designere havde lavet nogle baner, som både var teknisk svære og fysisk krævende. Nogle steder skulle man løbe i et højt tempo, mens man andre steder skulle ned i tempo for at undgå at løbe forkert i de tætte skovområder, hvor man kun kunne se 10 meter frem, siger Janus Høhne.