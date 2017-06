Se billedserie FC Helsingørs målmand Mikkel Bruhn. Viborg FF vs. FC Helsingør. ALKA Superliga. Energi Viborg Arena. Foto: Bo Amstrup / Scanpix 2017 Foto: Bo Amstrup/Scanpix Denmark

Video: Helsingør er i Superligaen

Sport FAA - 04. juni 2017 kl. 19:34 Af Rudi Dalsgaard

Nordsjælland skal for første gang nogensinde have to hold i Superligaen. For til næste sæson står der Superligahold ud for FC Helsingør.

De undertippede helsingoranere gjorde nemlig det stort set umulige, da de sendte Viborg FF ud efter 2-2 i den anden kvalifikationskamp søndag aften.

Et sent mål af André Riel otte minutter før tid i anden halvleg af den forlængede spilletid gjorde udslaget.

Cheftræner Christian Lønstrup havde skiftet på tre pladsen op til kampen, hvor Johannes Ritter, Frederik Bay og Mikkel Basse fik plads i startopstillingen i stedet for Ricki Olsen, Mathias Johansen og Tobias Christensen.

Kampens første reel afslutning stod Helsingør for, da et pres i højre side resulterede i et fladt indlæg, som Vito Hammershøj-Mistrati sparkede mod mål fra 20 meter, men Walter Vitala diskede op med en flot redning.

Viborg viste dog hurtigt, at de har noget Superligatempo - især i omstillingsfasen. Og så var midtjyderne farlige efter hjørnespark. Søren Reese fik efter 23 minutter godt træf på bolden efter et hjørnespark, men Helsingør-keeper Mikkel Bruhn var på plads.

Nordsjællænderne brugte i den første kamp i onsdags mange kræfter, og det var tydeligt, at man ikke havde travlt med at sætte mere tempo end højst nødvendigt i returkampen. Målmand Mikkel Bruhn tog sig god tid, inden han sparkede lange bolde henover alt og alle, og så skulle Helsingør ellers prøve at vinde bolden højt på Viborgs banehalvdel.

Det var ved at virke flere gange, og lidt Helsingør-småspil efter 34 minutter gav da også et fint skudforsøg fra Mads Aaquist, men bolden trillede forbi mål.

Første halvleg endte målløs, og fra anden halvlegs start måtte Viborg-træner Johnny Mølby lave sin anden udskiftning, da Erik Moberg måtte udgå, efter Serge Deblé var udgået kort før pausen. De blev erstattet af henholdsvis Christian Keller og Christian Sivebæk.

Det fik dog ikke kampens forløb til at ændre sig synderligt. Helsingør gik efter andenbolde, mens Viborg afværgede, lurede på åbninger og gik efter dødbolde.

Kampens største chance tilfaldt dog hjemmeholdet efter 56 minutter, da Jonas Kamper pludselig kom alene igennem i feltet, men Helsingør-keeper Mikkel Bruhn kom godt ud af sit mål og fik afværget.

Kort slog gæsterne dog til. André Riel drev bolden fremad og spillede en knivskarp aflevering til netop indskiftede Tobias Christensen. Første forsøg kom Viborgs målmand Vitala i vejen for, men returen skulle Tobias Christensen bare sparke ind i det tomme mål til 1-0.

Det gav kampen noget mere tryk på. Presset for at score fik Viborg længere frem på banen, og der kom mere tyngde i løbene hos hjemmeholdet. Det blev dog mere hektisk end farligt foran Mikkel Bruhns mål, og med lidt ekstra skarphed kunne Helsingør have bragt sig foran på enten Mathias Johansens skud efter 69 minutter.

Lange Rasmus Minor kom også fint fri til en hjørnesparksbold, men i modsætning til den første kamp fik han slet ikke træf på sit hovedstød.

I stedet slog Viborg så til syv minutter før tid. Kristoffer Pallesen fik plads i højre side af banen til at slå et fladt, skarpt indlæg ind mellem venner og fjender, og på midten dukkede Søren Reese op og udlignede til 1-1.

Den stilling holdt kampen ud, hvilket sendte opgøret ud i forlænget spilletid. Den skulle der gå bare tre minutter af, før Viborgs Superligakynisme kom frem. Et angreb over venstrekanten endte med et indlæg fra Christian Sivebæk, og inde foran mål kunne Mikkel Vestergaard heade viborgenserne foran 2-1.

Det sendte presset over på de nordsjællandske gæster, der på mange måder spillede fint, men havde svært ved at lave chancer. Det blev mest til skudforsøg langt udefra. Efter godt 109 minutters spil kom Mads Aaquist dog til en stor chance, men sendt sin afslutning forbi mål.

Kort efter rokerede cheftræner Lønstrup dog rundt og sendt både Andreas Holm og Rasmus Minor frem. Netop Minor fik forlænget en frisparksbold, og så tordnede Andre Riel ellers bolden op i nettaget til 2-2, hvilket fik Helsingør-bænken til at eksplodere i jubel

Derfra var det bare om at kæmpe Superligapladsen hjem, og det gjorde FC Helsingør.

Kvalifikation til Superligaen, 2. kamp

Viborg-FC Helsingør 2-2 (0-0)

1-1 efter ordinær spilletid.

Mål: 0-1: Tobias Christensen (60), 1-1: Søren Reese (83), 2-1: Mikkel Vestergaard), 2-2: André Riel (112)

Advarsler: Ricki Olsen (88), Mads Aaquist (109), FC Helsingør.

Viborg: Walter Vitala - Kristoffer Pallesen, Erik Moberg (46: Christian Keller), Søren Reese, Jonas Thorsen - Jonas Kamper, Alexander Jakobsen, Jeppe Grønning, Jung-Bin Park - Jeppe Curth (73: Mikkel Vestergaard), Serge Deblé (41: Christian Sivebæk)

FC Helsingør: Mikkel Bruhn - Martin Fisch, Andreas Holm, Rasmus Minor - Johannes Ritter (72: Ricki Olsen), Mikkel Basse, Viti Hammershøj-Mistrati, Mads Aaquist, Frederik Bay (65: Mathias Johansen) - André Riel, Pierre Larsen (55: Tobias Christensen)

nordTilskuere: 5202