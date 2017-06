Ricki Olsen. Foto: Hans Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Viceanfører forlænger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Viceanfører forlænger

Sport FAA - 27. juni 2017 kl. 16:21 Af René Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ricki Olsen har været fast mand hos FC Helsingør siden han kom til klubben for tre år siden, mens FC Helsingør stadig spillede i 2. division. I sæsonens sidste oprykningskamp mod Viborg startede den 28-årige allroundspiller imidlertid på bænken, og det har været med til at forstærke spekulationerne i, om Ricki Olsen ville forlade klubben i sommerpausen.

Men det blev der sat en stopper for tirsdag, da det blev offentliggjort, at Ricki Olsen har forlænget sin aftale med FC Helsingør med en sæson frem til sommeren 2018.

- Vi er rigtig tilfredse med, at vi er lykkedes med at holde på ham, lyder det fra cheftræner Christian Lønstrup i en pressemeddelelse.

Heri lyder det videre.

- Ricki er en kulturbærer, der har været med helt fra starten af turen op fra 2. Divison. Han er en meget alsidig spiller, der kan bruges næsten overalt på banen, og jeg forventer af ham, at han melder ind fra starten og går forrest for truppen. Han er en af de eneste der har erfaring fra Superligaen, og han træner altid godt og har en super indstilling til tingene, og vil om nogen den her klub, så det var helt naturligt at forlænge med ham. Han har en masse erfaring, og er også på den måde enormt vigtig for truppen og i omklædningsrummet.

Ricki Olsen har fået sin fodboldopdragelse i Brøndby, og han opnåede i sin tid 48 superligakampe for Randers FC, inden han vendte tilbage til Sjælland med et kort ophold i Næstved og to sæsoner i Nordvest FC frem til sommeren 2014.

I FC Helsingør er Ricki Olsen noteret for 17 mål i 90 kampe. Den erfarne spiller er glad for at få fremtiden på plads:

- Nu kan jeg koncentrere mig om fodbolden, så det er rigtig rart at det er faldet på plads. Nu hedder det Superliga, og det er jeg meget glad for, og stolt af. Jeg kommer til at få en lidt anden rolle end tidligere. Jeg er en af de rutinerede i vores trup, så jeg skal prøve at dele ud af mine erfaringer til de lidt yngre spillere. Men jeg synes vi har en god trup, så vi skal forsætte det hårde arbejde frem mod sæsonstart, og så skal vi nok være klar, når Superligaen skydes i gang, siger Ricki Olsen.