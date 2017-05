Se billedserie Daniel Simonsen fra Hillerød GI vandt tre drengerækker ved DM. Foto: René Larsen

Værterne tog godt for sig af retterne

21. maj 2017 Af René Larsen

Hillerød GI har for alvor etableret sig som en af Danmarks bedste bordtennisklubber. Klubben var i weekenden vært for de danske mesterskaber for ungdom, og Hillerød GI vandt syv guldmedaljer samt et større antal sølv- og bronzemedaljer.

- Det er vores målsætning at være den bedste klub på ungdomssiden, siger næstformand Torsten Sejr Hansen.

Og det myldrer frem. Der er en stor bredde og en bred top, og ved weekendens mesterskab på eget bord var det især Daniel Simonsen og Laura Schyberg, der tog for sig af retterne med tre guldmedaljer hver.

Laura Schyberg er kun førsteårs spiller i pige yngst, og alligevel kunne hun hjemtage guldet med en sikker finalesejr i tre sæt over Anna V. Ansø fra Brønderslev. Hun vandt også guld sammen med Sia Mann Sinding fra Rønde i damedouble i mixeddouble sammen med klubkammeraten Alexander Sønderby Hansen.

Alexander Sønderby Hansen spillede sig i finalen i single i drenge yngst, men han måtte se sig besejret af Silkeborgs Christian Hold i finalen.

Daniel Simonsen vandt hos drengene i fem spændende sæt over Michael Emborg fra Brønshøj. De to vandt sammen også herredouble, mens Daniel Simonsen fuldbyrdede sit DM-hattrick ved at vinde guld i mixeddouble med Xenia Brøndom fra B 75.

Sin unge alder til trods er Daniel Simonsen udset til at blive en af nøglespillerne på Hillerøds GIs bedste herrehold, der i den kommende sæson vender tilbage til landets bedste række, Stigadivisionen.

Her bliver han holdkammerat med Peter Trans og Peter Svenningsen, der vandt Hillerøds syvende guldmedalje ved DM i weekenden ved sammen at vinde herredoublen hos juniorerne.

- Vores målsætning er i første række at etablere holdet i Stigadivisionen, og hvis det skal lykkes, så skal vi nok have tilført holdet en spiller mere udefra. Det forventer vi at have på plads i løbet af et par uger, siger Torsten Sejr Hansen.

Hos kvinderne er Hillerød GI i forvejen placeret i den bedste række, og kvinderne spillede sig i denne sæson i en DM-semifinale. Her blev det dog til nederlag til Køge i to kampe.

- Her går der nok et par år endnu, inden vi har Laura med. Hun er så ung endnu, siger næstformanden.

På onsdag kan man iøvrigt se endnu mere top-bordtennis i FrederiksborgCentret. Her kan man blandt andre opleve Danmarks for tiden bedste spiller Jonathan Groth mod flere udenlandske topspillere. Også den tidligere Hillerød-spiller Anders Lind er blandt atleterne. Anders Lind, der nu repræsenterer Brønshøj, var også med til DM i Hillerød. Her tabte han finalen i U21-rækken til Tobias Rasmussen fra Københavns BTK. Det er ingen skam al den stund at Tobias Rasmussen også er regerende dansk seniormester.