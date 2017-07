Frida Formann får testet sit talent maksimalt i næste sæson.

Send til din ven. X Artiklen: Værløse tager stort spring Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Værløse tager stort spring

Sport FAA - 12. juli 2017 kl. 15:51 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Interessen for at være med i landets bedste række for basketdamer er yderste begrænset. Traditionsklubben Sisu har kastet håndklædet i ringen og vil ikke være med i næste sæson. Det samme gør sig gældende for den aarhusianske talentfabrik Aabyhøj. Til gengæld har Værløse meldt sig under fanerne i Dameligaen efter fire sæsoners fravær. Og klubben har tænkt sig at gøre det på sin helt egen måde.

For selvom den ældste spiller er 20 år gammel, bliver der ikke tale om at bruge midler på at hente forstærkninger fra USA eller fra andre danske klubber. De unge piger må tage de tørre tæsk, som efter alt at dømme venter i opgørene med de etablerede ligaklubber.

- Vi spiller med et rent dansk hold bestående af de spillere, som har vundet guld i ungdomsrækkerne og i 1. division i sidste sæson. Det bliver en barsk omgang, det er der ingen tvivl om, siger træner Rasmus Munck, som ikke ryster på hånden af den grund.

- Da jeg startede med pigerne for syv år siden, var det målet, at føre dem frem til Dameligaen. Pigerne har vundet rigtig meget, og på en måde er det godt, at pigerne lærer, at de ikke bare kan vinde alt. At komme op i Dameligaen og få nogle klø, vil være sundt for vores udvikling, vurderer Rasmus Munck, som har ført holdet frem sammen med en anden tidligere ligatræner, Anja Andersen.

Talent er der nok af i den 27 piger store trup, som i næste sæson skal have fælles træningsfundament og spredes ud på holdene i Dameligaen, U19 og U17. Blandt profilerne på ligaholdet finder man et af landets største talenter i form af Frida Formann. Hun har flere gange vundet titlen som MVP ved det uofficielle NM for klub, Scania Cup. Annemie Espensen vender hjem til Værløse efter et år på college i USA, og så er der ungdomslandsholdsspillere som Trine Dreier, Ellen Lykholt Svendsen og Emilie Janner. Desværre må Værløse undvære Lisbeth Clausen, som har fået revet korsbåndet over.

- Vi vil gøre det på vores måde. Vi ved, at vi ikke vinder DM, men vi vil sørge for at præge rækken og udvikle vores spillere, forklarer Rasmus Munck.

Dameligaen 2017/18

Virum (M)

Hørsholm 79ers

Stevnsgade

BK Amager

Lemvig

Værløse (O)