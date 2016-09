Den nye kunstgræsbane i Right to Dream Park har et mere grønt look med det nye »fyld«, der ligger mellem kunstgræsstråene. Foto: Rudi Dalsgaard

Udskældt bane i nye klæder

Sport FAA - 17. september 2016 Af Rudi Dalsgaard

Da FC Nordsjælland vandt det danske mesterskab i 2012 på hjemmebane med en 3-0-sejr over Horsens, var det samtidig den sidste turneringskamp på græs i Right to Dream Park. Underlaget blev i stedet kunstgræs af den mest moderne slags, hvor infillet - selve underlaget mellem kunstgræsstråene - blev organisk, blødt og i højt grad mindede om jord.

Men efter fire år med cirka 2000 træningstimer per sæson var det i den overståede landsholdspause tid til at skifte underlaget, og når FC Nordsjælland søndag spiller mod Sønderjyske, bliver det den første kamp på det nye underlag.

- Der er sket en stor teknologisk udvikling med kunstgræsbaner, og resultatet er, at vi har fået en blødere bane, der er mere egnet til det klima, vi har i Danmark. Den vil være mere ens året rundt og lettere at arbejde med, siger FC Nordsjællands administrerende direktør, Ole Palmå.

- Det organiske infill, der var i den gamle, var jordlignende, satte sig sammen i klumper og blev tungt. Nu får vi mere den samme konsistens og dermed også spilleoplevelse året rundt.

Men til trods for, at banen har papir på at opfylde alle UEFA's standarder for en bane, så har kunstgræsset i Right to Dream Park mange modstandere. Især Spillerforeningen har lagt sig i selen for at bekæmpe udbredelsen af kunstgræs til turneringskampe, og banen i Farum taber rutinemæssigt kåringen til Danmarks bedste bane, som Spillerforeningen laver ved at få Superligaens anførere til give banerne stjerner efter kampene.

Den får også indimellem hug af modstandernes trænere, lige som den oftest betegnes som »glat«. Men kritikken udefra preller af på FC Nordsjællands cheftræner, Kasper Hjulmand.

- Jeg tager mig ikke af det. Det er den bane, vi har - og hele klubben har til at lave træninger og kampe. Sådan er det, siger han.

- Det er jo et ressourcespørgsmål. I den ideelle verden med plads og greenkeepers nok, så ville vi nok alle sammen have to græsbaner med varme i og et greenkeeper-team - lige som de har i FCK. Det er bare ikke virkeligheden. Samtidig er denne her bane (kunstgræsbanen, red.) den, der minder mest om de baner, vi skal ud at spille på - af de baner vi selv har.

Hurtig bane i Århus Hovedparten af FCN's træninger foregår på stadionbanen, men holdet har også sin egen træningsbane på græsset i Farum, og den bliver typisk brugt i ugen op til udekampe. Men det giver ikke nødvendigvis den bedste forberedelse.

- Jeg har i lang tid ikke spillet på en hurtigere bane end den ovre i Århus (hvor FCN spillede i mandags, red.). Dejlig hård og fast, kortklippet og pladdervåd. Den var sindssygt hurtig. Vores bane kan blive nogenlunde det samme, men ikke lige så hurtig, siger Kasper Hjulmand, der ikke køber argumentet med, at kunsgræsset er en fordel for FCN.

- Hvis det er så stor en fordel, så må det være en tilsvarende stor ulempe at spille på udebane - og vi har haft vores bedste perioder som klub på græs.

I Spillerforeningens kåring af Danmarks bedste bane giver anførerne banerne stjerner - 0 til fem - efter hver kamp. Her sluttede FC Nordsjællands hjemembane i efteråret med et snit på 1,53 stjerner, mens FC Midtjyllands vandt med 4,07.

- I starten kunne jeg godt forstå, hvis anførerne, der oftest er ældre midtstoppere, synes, det er pisseirriterende, at tingene går hurtigt i kampen, og de har været med så længe, at de har været vant til andre forhold. Jeg tror, det ændrer sig lidt. De unge spillere, der kommer her, hænger sig ikke så meget i det, siger Kasper Hjulmand.

- Jeg tager ikke notits af det, for det er det, der er vores forhold. Vi kan lave gode træninger og har året rundt en hurtig bane, som vi må få det bedste ud af.