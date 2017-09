Brendan Connolly forlod Rungsted efter sidste sæson og spiller nu for Belfast Giants. Foto: Jan Korsgaard Foto: Jan Korsgaard

Send til din ven. X Artiklen: Udlændinge på gennemtræk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udlændinge på gennemtræk

Sport FAA - 07. september 2017 kl. 20:04 Af René Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når Rungsted fredag aften hjemme tager mod Gentofte i premieren i Metalligaen, så vil tilskuerne i vid udstrækning nikke genkendende til de danske spillere på holdet. Anderledes ser det ud blandt Rungsteds syv udlændinge. Her er hele styrken skiftet ud. Samtlige udlændinge fra sidste sæson er væk og erstattet af nye kræfter.

- Det hænger sammen med de danske skatteregler. Der er nogle fordele, det første år man er her i Danmark. De forsvinder det andet år, forklarer Rungsteds direktør Thomas Friberg den massive udskiftning, som ikke bare hans egen klub er udsat for, men som er et generelt fænomen i sporten.

Rungsted-direktøren ser dog en mulighed for, at man om et års tid ikke står i helt samme situation. Fire af Rungsteds nye udlændinge er svenskere.

- De, der bor på den anden side af broen, får løn efter helt almindelige svenske skatteregler, og det gør, at de ikke er tvunget til at finde sig en ny klub om et år. Deres situation vil fortsat være den samme, siger Rungsted-direktøren.

Mindre udskiftning vil give større kontinuitet, og risikoen for at lave fejlindkøb er selvsagt mindre. Alle klubber har prøvet at trække en nitte, men Rungsted har til indeværende sæson været mere forsigtige, end klubben tidligere har været.

- Vi har ikke hentet spillere fra tredjebedste amerikanske niveau. Vi har prøvet at finde spillere fra en højere hylde og med større kendskab til de enkelte spillere, siger Thomas Friberg.

Det gælder således Marcus Olsson, der i sidste sæson var i Frederikshavn, mens Robin Bergman var i Coventry men også har en fortid i Frederikshavn.

- Det er spillere, der har vist sit værd i den danske liga, konstaterer Thomas Friberg.

Derudover udgøres svensker-kolonien af målmanden Kevin Lindskoug, der i sidste sæson spillede i Hviderusland for stærke Shakhtyor Soligorsk, mens Mattias Persson i mange år har været en profil i næstbedste svenske række for Malmö Redhawks og senest IK Pantern.

Rungsteds tre nye nordamerikanere spillede alle i europæisk ishockey i sidste sæson. Mike Vernace var i Féhervár i Ungarn, Jake Hansen i Schwenninger Wild Wings i Tyskland, mens Brendon Nash var klubkammerat med den danske landsholdsmålmand Sebastian Dahm i Graz 99ers i Østrig.

- Jeg har ringet til Sebastian og spurgt til, hvad Brendon står for, og hvad han er for en fyr. Det gør det hele meget nemmere at finde de rigtige spillere, når man har nogle pålidelige informationer, siger Thomas Friberg før sæsonstarten.

Rungsted vandt i sidste sæson pokalturneringen, men det var kun et beskedent plaster på såret i forhold til, at klubben blev ekspederet ud af slutspillet allerede i kvartfinalerne med lammende 4-0 i kampene mod Odense.

- Målet er at gøre det bedre end i sidste sæson. Det må i første række sige medaljer, og det gælder i det hele taget om at få så mange kampe som muligt, siger Thomas Friberg om sæsonen, der ud over pokalturneringen og den almindelige liga også skal spille Continental Cup, hvor Rungsted er vært for en semifinale-gruppe i november.

Til den tid skulle den ombyggede Hørsholm Skøjtehal gerne stå klar. Til premieren mod Gentofte er tilskuerkapacitet neden på 777 tilskuere, og byggerodet fortsætter lidt endnu.