Emiliano Marcondes er klar til at give den gas i opstarten for at komme med til U21-EM til sommer.

U21-profil: Vil vise mig frem

Januar byder på en tur til Dubai og til sommer er der EM-slurtrunde. Så der er nok at kæmpe for, hvis man for eksempel er lige som FC Nordsjællands Emiliano Marcondes. Han er sammen med tre holdkammerater udtaget til U21-landsholdets tur til Dubai, og det er starten på et spændende 2017.

- Det har kriblet for at komme i gang. Jeg havde lidt svært ved at sove op til. For det er et år, som byder på spændende ting, siger Emiliano Marcondes til Frederiksborg Amts Avis.