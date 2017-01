True blandt de bedste danskere

For tredje år i træk formåede det danske U20-landshold at spille sig frem til kvartfinalen ved A-VM.

- U20-tiden har været ekstremt lærerigt. Det at træne med de bedste spillere i landet og så spille mod de bedste spillere i verden er meget udfordrende og har presset mit spil op på et andet niveau. Udover det, så har det også været ekstremt lærerigt at spille under trænerteamet, fortæller Alexander True efter nederlaget til Rusland i kvartfinalen.

Alexander True fik debut for Rungsteds ligahold tilbage i 2014, men senere det år rykkede han til USA og jujniorligaeen WHL. Her er han igang med sin tredje sæson for Seattle Thunderbirds. Her er han også blandt nøglespillerne og står noteret for 19 point i 31 kampe.