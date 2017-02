Se billedserie Store Asbjørn Midtgaard kom i fejlproblemer, men endte som topscorer for Hørsholm i Nørrebrohallen. Foto: Rudi Dalsgaard

Send til din ven. X Artiklen: Træner undskyldte for kamp Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Træner undskyldte for kamp

Sport FAA - 24. februar 2017 kl. 21:44 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hørsholm 79ers vandt fredag aften 62-56 over Stevnsgade i Nørrebrohallen, men det skete efter en af de grimmeste kampe i denne sæson i Basketligaen.

Det lykkedes hjemmeholdet at få kampen over på sine betingelser, hvilket betød meget mere fight end poleret spil, og hele stemningen i kampen var mere street end bonede gulve. Det fik efter sejren Hørsholm-træner Rafael Monclova til at undskylde for kampen.

- Jeg må sige undskyld for kampen. Også til mit hold. Jeg har lagt for meget pres på dem de sidste par dage. Vi ligger nummer tre i ligaen, og de skal til at spille med det pres, der er på et vindende hold. I dag så vi ikke godt ud, men for mig var det perfekt. For vi skal spille kampe som dem her, hvor vi spiller dårligt, og de skal yde allermest for at vinde, sagde Hørsholm-træner Rafael Monclova efter kampen.

Men han var glad for sejren og for, at hans mandskab nu har vundet lige så mange kampe i denne sæson, som man gjorde i sidste.

- Sidste år havde vi tre amerikanere, en af de bedste danskere i Jonathan Gilling og et par gode danske spillere, der har forladt os. I år har vi to amerikanere og har kun hentet en enkelt spiller ind i Mikael Vincents, men nu har vi det samme antal sejre. Det siger alt om det her hold. De kæmper hårdt for det hver dag.

Med fem minutter igen i fredagens kamp var der scoret sølle 89 point mellem de to hold - 43-46 - og alt kunne ske. Hørsholm havde slet ikke fået noget flow i sit spil, selv om de tydeligt for alle burde overmatche Stevnsgades brogede samling af spillere, som kun har vundet en enkelt kamp i denne sæson.

Til sidst lykkedes det dog nordsjællænderne at få en smule samling på tingene. Marvin Dominique fik ramt en treer til 43-49, mens Stevnsgades Jesper Sandager efterfølgende forsøgte sig med en meget lang treer. Den blev alt for kort, og Hørsholms Frederik H. Nielsen straffede det i den anden ende med en treer til 43-52.

Det var reelt afgørelsen, men det sidste søm blev hamret i, da samme Frederik »HN« skruede bolden ud til Andreas Meilby, som ramte tre point til 50-57 med 52 sekunder igen. Så sejren kom i hus, men var spillemæssigt en stor kontrast til onsdagens sejr over Team FOG Næstved.

Med sejren ligger Hørsholm nu to point foran Svendborg i kampen om tredjepladsen i Basketligaen. Netop Svendborg står på menuen i næste kamp på torsdag.

Basketligaen

Stevnsgade-Hørsholm 56-62

(12-18, 7-8, 19-11, 18-25)

Stevnsgade: Jesper Sandager 15, Filip Rajovic 13, David Champagnie 11, James Young 7, Jens Erik Nielsen 4, Boris Vukicevic 3, Nicholas Christensen 3.

Hørsholm: Asbjørn Midtgaard 14, Mikael Vincents Nielsen 11, Marvin Dominique 10, Andreas Meilby 7, Frederik H. Nielsen 7, Jyles Smith 6, David Harder 5, Emil Hjorth 2

Tilskuere: 200