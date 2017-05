FC Nordsjællands og Superligaens topscorer, Marcus Ingvartsen (i sort), var igen iskold, da han fik chancen og scorede på Brøndby Stadion. Hans 23. sæsontræffer. Foto: Claus Bech/Scanpix Foto: Claus Bech/Scanpix Denmark

Topscorer føler sig klar til udlandet

Sport FAA - 29. maj 2017 kl. 08:11 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Marcus Ingvartsen er bare iskold foran målet. Se bare det mål, han søndag lavede på Brøndby Stadion. Alene igennem med forårets nok bedste målmand, Frederik Rønnow, der havde hele den gule Brøndbyfan-tribune i ryggen.

Men Ingvartsen holdt overblikket, fik Rønnow til at sætte sig med en skudfinte og kunne stille og roligt trille bolden ind til 1-1.

Nej, det er ikke så underligt, at han dermed lukkede med sin 23. sæsontræffer for FC Nordsjælland og dermed kunne krones som topscorer i Superligaen 2016/2017.

- Det er lidt skuffende, at det kun er 23. Men det tager vi med, storsmilede Marcus Ingvartsen, der ret beset godt kunne have lavet et par stykker mere mod Brøndby.

Men Rønnow kom i vejen for et godt skud, og Ingvartsen sendte siden et fladt skud lige forbi mål. Og så kunne Ernest Asante nok have spillet et par bolde på tværs til topscoreren.

23 endte facit dog på, og nu peger pilen i den grad på, at det også bliver facit for Ingvartsen i FC Nordsjælland i denne omgang.

- Det blev hurtigt et mål for mig i sæsonen, så det var superfedt at slutte godt af og vinde topscorertitlen. Der var også chancer for at score mere. Specielt den fra Karlo, som jeg sender lige forbi mål, siger Marcus Ingvartsen, der må anses for at være et brandvarmt salgsobjekt - og kan blive endnu varmere med en god U21 EM-slutrunde.

- Vi må se. Jeg glæder mig til slutrunden, og efter den må vi se, hvad der kommer til at ske. Transfervinduet rækker et godt stykke ind i sæsonen. EM bliver vigtigt for mig. Det bliver kampe mod de bedste, og jeg får forhåbentlig spillet en masse og vist mig godt frem, siger han.

Han vil ikke selv sige, at det er et mål at komme afsted, men hvis tilbuddet kommer...

- Jeg føler mig klar og vil gerne til udlandet. Men jeg venter og ser, når det bliver konkret. Og så må jeg tage stilling til det der. Tyskland, Belgien og Holland er nogle ligaer, jeg godt kunne se mig selv i, siger Marcus Ingvartsen.

Søndag var det vigtigste dog, at sæsonen blev sluttet af med en sejr - den anden sejr på Brøndby Stadion i samme sæson. Det har FC Nordsjælland aldrig præsteret før.

- Det var dejligt at slutte med en god følelse. Vi havde ikke så meget at spille for rent placeringsmæssigt. Men det var vigtigt at slutte med en sejr. Det har været stærkt, at vi kom med i mesterskabsspillet, men vi mistede lidt for mange point i april til, at vi kunne være helt med, siger Marcus Ingvartsen.

Han startede på bænken for at spare lidt kræfter, men kom ind efter pausen og gjorde det, han skulle. Og som nævnt - et ret koldt mål fra hans side.

- Jeg havde så meget tid, og Rønnow kom langt ud, mens jer var i fart, og så gik jeg forbi. Det er dejligt at spille i øjeblikket. Jeg kommer ind, vi spiller godt og der er meget plads. Og så er det bare om at score.