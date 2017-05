Se billedserie Birkerøds Joakim Dam på boldenn. Foto: René Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Topholdet tilbage på sporet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Topholdet tilbage på sporet

Sport FAA - 06. maj 2017 kl. 18:22 Af René Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter forrige weekends overraskende nederlag til bundholdet Frederikssund kom Skjold Birkerød tilbage på sporet. Lørdag eftermiddag vandt topholdet i Sjællandsseriens pulje 1 sikkert 3-0 hos naboerne Allerød FK.

Allerede inden for de første fem minutter kom Skjold Birkerød frem til to-tre store målchancer, og den forskrækkelse kom hjemmeholdet sig aldrig rigtig over. Allerød havde svært ved at spille sig ud af Birkerøds pres. Hjemmeholdet var ikke sikker og hurtig nok i boldomgangen, og det gav Skjold Birkeød en stribe omstillingsmuligheder.

Efter den halve time gik det galt. Frederik Weibel blev spillet fri i en omstilling. Allerøds målmand Frederik Buch klarede afslutningen, men på riposten stod Joakim Dam blank ved bagerste stolpe.

Mod slutningen af halvlegen trak Allerød targetmanden Martin Drescher ned i bagerste geled for at stabilisere det vakkelvorne forsvar. Men det betød også, at hjemmeholdet ikke havde så megen krudt i den anden ende af banen, og Allerød kom ikke tæt på udligning.

I stedet afgjorde Skjold Birkerød opgøret med to scoringer på omstillinger inden for et minut et kvarter inde i 2. halvleg. Først gjorde Frederik Weibel det til 2-0, og umiddelbart efter lagde han bolden til rette for Joakim Dam, der gjorde det til 3-0, og så var det lokalopgør afgjort.

Sjællandsserien pulje 1

Allerød-Birkerød 0-3 (0-1)

Mål: 0-1: Joakim Dam (30), 0-2: Frederik Weibel (60), 0-3: Joakim Dam (61)

Tilskuere: 100