Tobias Mikkelsen med overskud

17. februar 2017 Af Rudi Dalsgaard

Med sine 30 år er Tobias Mikkelsen den næstældste spiller i FC Nordsjællands trup, hvor der kun er tre spillere tilbage, som er født i 1980'erne.

Derfor ligger der også et stort ansvar på hans skuldre for at være med til at lede de mange unge spillere på rette vej. Men det ansvar var svært at løfte i efteråret, hvor Tobias Mikkelsen kun spillede 13 ud af 21 kampe - og bare fem af dem var fra start.

Det fik sportschef Carsten V. Jensen til at betegne Tobias Mikkelsen som en »nærmest ny spiller« i transfervinduet, og det er ikke helt forkert, erkender Helsingør-drengen selv.

- Det var ikke noget godt efterår for mit vedkommden. Min krop sagde stop på en eller anden måde. Jeg havde ikke noget energi. Hver gang jeg tog en sprint, var det som om, jeg så stjerner og alt muligt. Det var mærkeligt og frustrerende. Det tog åbenbart noget tid at komme igen, siger Tobias Mikkelsen, der rendte ind i en baglårsskade, kom tilbage og fik så en ny.

- Jeg kom aldrig rigtig i form. Så efteråret er væk. I glemmebogen med det og start på en frisk, smiler han.

Opstarten har til gengæld været god for ham. Et par småskavanker, men ikke noget alvorligt, og i generalprøven mod Elfsborg spillede han 68 minutter.

Nu håber han så at finde topformen og sit gamle niveau, da det også er altafgørende for at være den rutinerede spiller, som andre kan læne sig op ad.

- Det vigtigste er, at det kører for en selv. Hvis man ikke føler, man er i form og spiller dårligt, så føler man heller ikke, at man kan sige noget til andre eller har noget at bidrage med. Så det handler om at komme i form og være, hvor man selv synes, man skal være. Så får man overskud til det andet, siger Tobias Mikkelsen.

Med sine 30 år, kone og to børn derhjemme lever han en helt anden tilværelse end de mange, unge holdkammerater.

- Nogle gange føler man sig lidt gammel. Men alder er bare et tal, og 30 år er jo ikke at være gammel. Men man kigger da lige på dem, der kommer og siger, de er 19... Man skal nok bare lade være med at spørge, griner han.

Men opgaven med at være ham, der i højere grad skal tage ansvar tager han på sig - også selv om han ikke er den naturlige, højrøstede anførertype.

- Det er et punkt, jeg prøver at udvikle og rykke mig på. Jeg er heller ikke så stille mere, og det handler også for mig om at komme ud af sin »comfort zone« en gang i mellem. Det prøver jeg på, siger Tobias Mikkelsen.

- Jeg tænker mere over, hvordan jeg agerer, og jeg prøver at råbe andre op. Det gjorde jeg jo slet ikke, da jeg var ung. Der anede man ikke, hvad det betød for et hold. Man syntes jo bare, det var meget rart, at der var nogle andre, der råbte. Så selv om det ikke ligger til mig, så prøver jeg at gøre det.

Hvis han kommer på banen fredag aften spiller han sin Superligakamp nummer 100 for FC Nordsjælland, som han i alt har repræsenteret 118 gange og scoret 19 mål for.