Artiklen: To selvmål på et minut

De kan godt begynde at tærske rekordbøgerne igennem i Skjold Birkerød. To gange inden for et minut formåede oprykkerne til Danmarksserien pulje 2 nemlig at lave selvmål i premiereopgøret mod AB Tårnby på Tårnby stadion, og med det indkasserede Birkerød et nederlag på 2-1.