Aris Vaporakis har forlænget sin kontrakt med FC Helsingør. Foto: Rudi Dalsgaard Foto: Rudi Dalsgaard

To år til reservekeeper

Sport FAA - 23. maj 2017 kl. 12:15 Af Rudi Dalsgaard

FC Helsingør har i Mikkel Bruhn en af 1. divisions allerbedste målmænd. Men lige bag ved ham står 22-årige Aris Vaporakis klar, og nu har klubben valgt at forlænge aftalen med den tidligere ungdomsspiller i FC København for de kommende to år.

Han kom til klubben for 1½ år siden som førsteårs seniorspiller og har i denne sæson spillet otte kampe for FC Helsingør, men har optrådt 15 gange for sundbyen.

- Med denne forlængelse sender vi et klart signal om, at vi satser på Aris i fremtiden. Han har imponeret vores trænerstab i de snart to år, han har været i klubben, og han lægger konstant på sit spil, siger FC Helsingørs direktør, Janus Kyhl, i en pressemeddelelse.

Her forklarer direktøren også, at Aris Vaporakis nok også kan se frem til ikke længere at stå i skyggen af Mikkel Bruhn.

- Mikkel Bruhn spiller på så højt et niveau, at det i min optik kun er et spørgsmål om tid, før han rejser videre til en større klub. Og så er det jo positivt, at vi har en ung målmand, som allerede har bevist, at han kan gå ind og tage over, siger Janus Kyhl.

- Jeg er slet ikke i tvivl om, at Aris kan gå ind og overtage den post, og med den nuværende konstellation har vi samtidig en fantastisk målmandsduo, hvor vi ikke behøver bekymre os, hvis Mikkel må stå over i en kamp.