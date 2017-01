Tom Vernon (th.) er blevet overrasket over de lave tilskuertal i Farum, og det skal der gøres noget ved. Foto: Rudi Dalsgaard

Tilskuertal skal under lup

Sport FAA - 13. januar 2017 kl. 10:13 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Trods et stort klubsamarbejde har FC Nordsjælland lige som mange andre Superliga klubber oplevet et markant fald i tilskuertallet. I FCN er gennemsnittet på hjemmebane 2447 tilskuere, hvilket er et fald på 34 procent i forhold til sidste sæson.

Læs også: FCN vil tættere på klubberne

Det er en udfordring, klubbens bestyrelsesformand Tom Vernon er bevidst om og har øjne på at få rettet op.

- Tilskuertallet er en stor udfordring. Jeg kender skandinavisk fodbold godt, og jeg ser ikke de samme problemer i Sverige og Norge. Det er noget, den nye ligastruktur var designet til at have indflydelse på, så vi må se, når slutspillene går i gang. Men det skal tages alvorligt, siger Tom Vernon til Frederiksborg Amts Avis.

Han erkender, at de lave tilskuertal overrasker ham.

- Ja, for fodbold bliver mere og mere populært, og der sker nogle spændende ting i denne her liga, og i vores egen klub er der mange, spændende unge spillere, man kan komme og se.

- Men vi skal finde en måde at få det ud til børnene. Det bliver en stor udfordring. Man kan se, at unge under 25 år ikke længere ser fjernsyn, og mine egne børn ved ikke, hvordan man tænder fjernsynet. De gør alt via sociale medier og på iPads. Det er en ny generation, og det skal fodbold reagere hurtigt på. Der skal snakkes et nyt sprog, som børn kan forstå. Det skal vi gøre bedre i vores klub.

Det skal så i sidste ende kaste en fast fanbase af sig, hvilket kan give en bedre grobund for klubben fremover. Og her vil Tom Vernon fortsætte strategien med at gå efter de yngste.

- Vores fanbase skal komme gennem børnene. Det er konceptet med, at en far tager sin søn med til en kamp, og så er dét drengens klub. Det er tydeligt, at det ikke rigtig er sket endnu her. Det skal vi arbejde hårdt videre med, så FCN kan blive det første fodboldminde, de får, siger FCN-formanden.

- En del af det er også, at børn gerne vil støtte hold, der vinder. Men selv om der er klubber, der vinder mere end os lige for tiden, så er der spillere i FSN-klubberne, der gerne vil være bedre spillere, og der kan vi fortælle en god historie om, hvordan man kan blive en god spiller, og hvordan det kan ændre ens vilkår og ændre ens liv.

Bedste eksempel er Emre Mor, der gik fra problembarn til rekordtransfer fra FCN til Dortmund.

- Det er den slags, vi gerne vi have børnene til at se, siger Vernon.

