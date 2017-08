Thorbjørn Olesen føler sig rustet til at vinde major

27-årige Olesen mener, at han har fået rigelig erfaring på højeste niveau, og at han er bedre spillende, end da han tidligere i karrieren nåede en niende- og en sjetteplads i en majorturnering.

- Jeg har haft et par top-10-resultater i majorturneringer, og jeg har spillet et par gode runder i majors. Så jeg føler, at jeg har lært noget i løbet af de år, som jeg har været med i de turneringer.

- Nu føler jeg, at jeg er bedre forberedt på, hvad det kræver for at kunne være med over en hel weekend.

- Jeg har chancen for at vinde. Jeg er blevet meget mere selvsikker de seneste år, og nu handler det om at gå ud og spille videre med den samme ro, siger Thorbjørn Olesen ifølge AFP.

Det er seks år siden, at han første gang deltog i en majorturnering.

På torsdagens første runde fungerede putteren særdeles godt for danskeren, men grundlaget for den øjeblikkelige topplacering begyndte andetsteds i sidste uge.

- Jeg fik gang i min driver i sidste weekend, og det har givet mig mulighed for at slå bedre ud, så jeg har fået chancen for at lave flere birdies. Det hjælper helt klart på selvtilliden, siger danskeren.

Med en foreløbig førsteplads følger også en hel del medieinteresse.

Danskerne måtte blandt andet forklare det amerikanske nyhedsbureau AP, hvorfor han bruger mellemnavnet Thorbjørn, når han hedder Jacob til fornavn.

Forklaringen er, at han i folkeskolen var en af tre i samme klasse, der hed Jacob. Derfor begyndte klassekammeraterne at kalde ham Thorbjørn, og det har hængt ved. I dag er det kun hans mor, som kalder ham for Jacob.

Tidligere i karrieren har Thorbjørn Olesen vundet fire turneringer på European Tour. Fredag klokken 18 dansk tid går han ud på anden runde i jagten på karrierens største triumf.

Førstepræmiepuljen i PGA Championship er cirka 12 millioner kroner.