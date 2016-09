Send til din ven. X Artiklen: Tempotalentet Mikkel skal til VM Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tempotalentet Mikkel skal til VM

Sport FAA - 11. september 2016 kl. 18:24 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Man skal være usædvanlig stædig for at mestre den besværlige kunst at køre enkeltstart. Hvem husker ikke Bjarne Riis med fråde om munden, eller hvad med en Rasmus Quaade, som falder om lige efter målpassagen.

Mikkel Bjerg er usædvanligt stædig. Han startede som 11-årig i CC Hillerød og var bestemt ikke god, som han selv udtrykker det.

- Jeg er vanvittig ambitiøs omkring det, jeg laver. Det er mentalitet alt sammen, siger Mikkel Bjerg.

For to år siden nærmede han sig toppen af sin årgang, blot for at få defekt ved DM. Året efter blev han skadet i begge knæ, og måtte igennem en besværlig sæson.

- Det var om at holde næsen i den rigtige retning og tro på det. For jeg lavede næsten ikke andet end at genoptræne den sæson, erindrer Mikkel Bjerg.

Belønningen kom i maj måned, da han strøg over målstregen som den hurtigste ved DM i enkeltstart for juniorer. Men der stoppede han ikke. Med en samlet sejr i etapeløbet Aubel-La Gleize kørte han sig ind i juniorernes verdenselite. Pt. er han nummer 13 på verdensranglisten. Sæsonens helt store begivenhed venter om en måneds tid, når der skal køres VM i ørkenstaten Qatar.

- Jeg har kørt og skabt resultater mod de bedste i verden. Mit mål er en VM-medalje, og det er bestemt realistisk, vurderer Mikkel Bjerg.

Favoritten hedder Brandon McNulty, og han kører en enkeltstart med en gennemsnitlig effekt på 400 watt.

Til sammenligning har Mikkel Bjerg kørt med 386 watt og er af nogenlunde samme statur med sine 191 centimeter og 72 kilogram.

- Jeg er fanget af det, at presse sig selv til at blive bedre. Min effektmåler på cyklen gør, at jeg hele tiden kan måle fremgangen i træningen, siger Mikkel Bjerg, som træner cirka 70 timer om måneden.

En stor del af den tid finder sted i selskab med Frederik Rodenberg Madsen. De bor begge to i Værløse og kører for Team Carl Ras Roskilde Junior. Lynhurtige Frederik vandt en OL-bronzemedalje i Rio i 4000 meter holdforfølgelsesløb og har kurs mod en professionel karriere som landevejssprinter. For Mikkel Bjerg er der kun en vej frem, og det handler om tempokørsel.

- Der er nogle enkelte enkelstartsryttere, som også kan køre op ad, men det er svært. Jeg kan meget andet, men jeg er enkeltstartsrytter, og for mig bliver VM og OL de store mål, forklarer Mikkel Bjerg.

Han er i fuld gang med en uddannelse på Handelsskolen i Lyngby. Egentlig skulle det være en toårig uddannelse, men det bliver formentlig forlænget til fire år, fordi sporten sluger så meget tid. Og så er der spørgsmålet om, hvad der skal ske næste år. For her bliver Mikkel Bjerg U23-rytter og skal finde sig en kontinentalhold at køre for.

- Jeg skal finde et dansk eller et udenlandsk kontinentalhold, men jeg ved endnu ikke, hvad der kommer til at ske, siger Mikkel Bjerg.

En VM-medalje om en måneds tid vil helt sikkert åbne dørene for ham.