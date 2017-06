Superligaoprykker mister defensiv krumtap

Rasmus Minor Petersen har været en nøglespiller i defensiven for FC Helsingør, som for nylig rykkede op i Alka Superligaen. Men forsvarsspilleren tager ikke med klubben op i landets fineste fodboldselskab.

- Det er med meget stor ærgrelse, at vi siger farvel til Minor, som er et stort tab for klubben. Minor har såvel på som uden for banen været en fantastisk spiller, og han har været en god ambassadør for FC Helsingør, siger klubdirektør Janus Kyhl til Helsingørs hjemmeside.

- Nu lykkedes det desværre ikke at blive enige om en kontrakt, og jeg har den største forståelse for, at Rasmus har valgt at søge nye græsgange.

Trods oprykningen har Helsingør fastholdt, at man ikke vil indføre fuldtidsprofessionelle tilstande i klubben. Den holdning har ikke ændret sig.

- Vi må som klub erkende, at vi ikke har de økonomiske muskler som andre klubber har, og som jeg tidligere har udtalt, så vægter vi økonomisk ansvarlighed frem for alt, lyder det fra Janus Kyhl.

Rasmus Minor Petersen nåede to sæsoner for klubben. Han kom til fra Lyngby i 2015.