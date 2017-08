Superliga-spirer knyttede både

Se billedserie FC Nordsjælland samlede alle sine ungdomsspillere fra U11-U17 og spillede en stor intern turnering på Right to Dream Park. Foto: Rudi Dalsgaard

Sport FAA - 04. august 2017 kl. 10:21 Af Rudi Dalsgaard

Holdånd og glæde er sammen med dedikation og mod de fire værdier, der står skrevet på langsiden i Right to Dream Park, og det var de to første, der var i fokus torsdag eftermiddag.

For her samledes klubben omkring 130 ungdomsspillere fra U11-U17 - inklusiv et U15 Right to Dream-hold fra Ghana - fordelt på otte hold, der blev trænet af U19-spillere, mens Superligaspillerne agerede dommere. Alt sammen for at styrke klubben indefra.

- Vi vil gerne se det sådan, at klubben er et stort hold - på tværs af de to akademier. Vi er en stor familie, og som det er med ens egen familie, så er det vigtigt at samles for at bevare fællesskabet og lære nogle nye at kende - på tværs af alder og kontinenter, siger FC Nordsjællands sportschef for akademiet, Jan Laursen, mens der rundt om ham bliver spillet kampe på små baner, hujet, heppet og jublet.

- En af vores værdier er "glæde", og det tror jeg på, vi kan gøre meget mere for fremover. For det kan godt være noget alvorligt noget at være elitesportsudøver. Men man er også startet til fodbold for at have det sjovt og lave sjov og ballade med sine holdkammerater.

Cheftræner for Superligaholdet, Kasper Hjulmand, var også forbi for at kigge på fremtidens FCN-spillere, og han kunne også kun smile af det store engagement, der blev lagt for dagen på de mange baner.

Især nogle af de yngste spillere brillerede med små finurligheder, inden de ældre spillere satte sig igennem fysisk.

- Det her skal bruges til at få skabt en helhed. Vi siger jo, at vores hold, det er klubben. Andre steder har man mange hold inde i klubben, men har ikke forbindelse mellem holdene. Hos os er det klubben, der er holdet, så uanset hvor man spiller - U12 eller U17 - så spiller man for holdet, siger Kasper Hjulmand, der især ser en styrke i, at Superligaspillerne kan lade deres erfaringer sive ned gennem systemet.

- Akademispillerne kommer tæt på Superligaspillerne i et anderledes forum, og at de er sammen på tværs af årgange har ekstrem stor betydning, siger Hjulmand og fortsætter:

- For eksempel har Marcus Ingvartsen nu forladt klubben, men meget af det, han har været igennem, er givet videre til de næste spillere, fordi han har været mentor for dem. Så den viden bliver i klubben og gives videre til de næste.

Og så må tiden vise, hvor mange af de 130 spillere, der rent faktisk ender med at spille sammen på Superligaholdet.

- Vi skal have taget et fælles holdbillede her til sidst, og så bliver det sjovt at se, hvor mange fra den her gruppe, der kommer til at spille sammen senere hen. Der vil nok være mange fremtidige Superliga-spillere. Det bliver sjovt at hive frem en dag, siger Jan Laursen.

Men selv om en håndfuld af Right to Dream-spillerne fra Ghana trænede med Superligaholdet torsdag formiddag, så er der nok ikke nogle af de 130 ungdomsspillere på banen, der får en plads på bænken på søndag, hvor FC Nordsjælland møder Lyngby i Superligaen.

- Vi har snakket om, at der skulle være to frie pladser til på søndag. Men der er lige den regel om, at de skal være 16 år for at spille, som kommer lidt i vejen, slutter Jan Laursen med et grin.