Stor premieresejr til Allerød

Sebastian Ysbæk blev den helt store spiller for Allerød, da han scorede to mål før pausen og et enkelt efter pausen, mens Dino Karjasevic tog sig af det sidste mål.

- Jeg har ikke scoret mål i træningskampene, men det er vel i turneringen, det gælder, sagde Sebastian Ysbæk kækt efter kampen til Frederiksborg Amts Avis.

Især lige efter pausen havde Frederikssund flere gode muligheder for at bringe sig foran, men foran Frederikssunds angribere stod Allerøds målmand Frederik Buch og agerede levende plankeværk. Især en redning fra et hovedstød meget tæt under mål var spektakulær.

Allerød fik redet stormen af, og med lige under 20 minutter igen scorede Allerød to gange, og dermed var kampen helt lukket.

Mål: 1-0: Sebastian Ysbæk Nielsen (30), 2-0: Sebastian Ysbæk Nielsen (32),

3-0: Sebastian Ysbæk Nielsen (30), Sebastian Ysbæk Nielsen (72), 4-0: Dino Karjasevic

Advarsler: Martin Drescher (81)