Asger Hjorth spiller de kommende to sæsoner for Hørsholm 79ers. Foto: De Meza Photo/sayorange.com

Stor mand lukker leddet

Sport FAA - 10. september 2017 kl. 19:20 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sæsonen nærmer sig med store skridt i Basketligaen for mænd, og nu har Hørsholm 79ers sikret sig den sidste brik i det store trup-puslespil.

For hos naboerne i Sisu har man hentet den 209 centimeter høje Asger Hjorth, som har manglet en klub, siden Sisu meldte ud, at man ikke ville stille til start med et elitehold i Basketligaen.

Hørsholm har sikret sig den store spiller på 23 år de kommende to sæsoner, efter man har indvilget i at hjælpe med at finde et studierelevant job til Asger Hjorth, der er arkitektstuderende.

- Asger er en type, jeg var på jagt efter, og som holdet har brug for. Det var en lang sommer, hvor vi flere gange var i kontakt med Asger, men det endte godt med en aftale. Nu er holdet mere komplet med en god balance mellem store og små spillere, siger Hørsholm-træner Rafael Monclova.

Asger Hjorth har spillet tre sæsoner i Basketligaen, men har også spillet college et enkelt år i USA. Han scorede 13 point i lørdagens 92-65-sejr over svenske Nässjö.

- Den gode atmosfære i Hørsholm betyder meget. Der har været et godt hold i længere tid med nogle spillere, der kommer tilbage år for år, og det tyder på et sundt klubmiljø og et godt hold, der har lyst til at vinde. Samtidig har jeg været holdkammerater med Mikael Vincents og David Harder, og det er to gutter, jeg kommer godt overens med, siger Asger Hjort selv om sit klubvalg.

Hørsholms første kamp i sæsonen er 20. september på hjemmebane mod Stevnsgade.