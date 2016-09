Stafylokokker driller FC Helsingør

André Riel har været fast starter for FC Helsingør siden han vendte fra et mislykket ophold hos Vendsyssel FC i sommers. Men denne søndag tog han plads på tribunen, mens Ricki Olsen og Martin Koch tog startpladserne i angrebet.

Situationen er ved at blive alvorlig for FC Helsingør. André Riel er den sjette spiller, som angribes af stafylokokker indenfor kort tid. Martin Koch, Mikkel Bruhn, Morten Bertolt og nu også Philip Zinckernagel, som fornylig blev solgt til Sønderjyske, har været, eller er ramt.

- Nu har vi haft seks spillere, de rhar haft det på kort tid. Vi er opmærksomme på ikke at drikke af samme dunk, vi skal have renset vores isbad, og vores massøre skal have handsker på, for der er åbenbart et eller andet i omløb, siger træner Christian Lønstrup.