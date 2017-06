Stærkt felt kæmper om triatlon-titel i Helsingør

Nogle af verdens bedste samt 2500 øvrige triatleter fra 45 nationer skal konkurrere om titlen og en halv million kroner i præmiepenge samt kvalifikation til VM.

På startlisten er blandt andre den forsvarende mester, tyske Andreas Dreitz, som igen i år må regnes som en af favoritterne.

- Jeg kommer som forsvarende mester, og jeg vil kort sagt arbejde røven ud af bukserne for at forsvare startnummer et, siger Andreas Dreitz.

En af outsiderne til EM-titlen er VM-bronzevinder Ruedi Wild, som lige er blevet far til en dreng.

- Europamesterskabet i Helsingør er et helt afgørende race for mig.

- Efter min tredjeplads til verdensmesterskaberne i Australien sidste år, er det klart, at målet er at komme på podiet, og jeg vil gøre alt, jeg kan for at vinde, siger Ruidi Wild.

- Jeg har ekstra motivation i, at vi fik vores første barn, Finn, for tre uger siden. Jeg vil dedikere sejren til ham, hvis jeg er så heldig at lykkes med at vinde, siger schweizeren.

Med danske øjne er der store forventninger til Helle Frederiksen, som for første gang i syv år deltager i et mesterskab på dansk grund.

- Vandtemperaturen er noget koldere end i Florida, som jeg er vant til, men jeg er klar.

- Jeg har hele tiden vidst, at jeg ikke skulle regne med høje temperaturer hverken til lands eller til vands.

- Men vi er vel vikinger, og det skal ses som en fordel. De lidt køligere temperaturer vil påvirke os deltagere forskelligt, vurderer Helle Frederiksen.

Ud over Helle Frederiksen stiller Camilla Pedersen og Maja Stage Nielsen også op hos kvinderne.

Der er åbningsceremoni torsdag aften klokken 19 i Helsingør, hvor deltagere og tilskuere løber rundt om Kronborg for sjov.

Søndagens stævne på mellemdistancen i triatlon byder på 1,9 kilometers svømning, 90 kilometers cykling og en løbetur på 21,1 kilometer.