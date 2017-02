Lyngbys Mathias Tauber, David Boysen, cheftræner David Nielsen og Jesper Hansen efter sejren på 1-0 i Right to Dream Park. (Foto: Claus Bech/Scanpix 2017) Foto: Claus Bech/Scanpix Denmark

Specielt sejr for ex-FCN'er

Sport FAA - 17. februar 2017 kl. 21:18 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For Lyngbys målmand Jesper Hansen blev det første gang, han har prøvet at vinde i Farum Park - eller Right to Dream Park - med et andet logo på brystet end den nordsjællandske tiger.

Men sådan endte det fredag aften, da Lyngby vandt 1-0 på kunstgræsset og tog et kæmpe skridt i kampen om at slutte i top seks.

- Det var specielt, og det vidste jeg godt, det ville blive. Men jeg havde bare glædet mig til det og mærke, hvordan det var at spille her igen. Det var en speciel aften, men heldigvis endte den rigtig godt, siger Jesper Hansen til Frederiksborg Amts Avis.

Han erkendte dog, at han og holdet var under pres især i kampens første 20 minutter.

- Jeg må sige, at jeg også selv skulle lidt i gang. Der var nogle udspark, jeg ikke var tilfreds med, og det var som om, at der lige var lidt gas på. Det kvarter skulle vi lige igennem og overleve, og så blev det bedre, siger Jesper Hansen.

- Men det overraskede os ikke, at de stillede sådan op - heller ikke at de styrede spillet. Vi skulle lukke så meget af som muligt, og det lykkedes godt.

Oprykkerne fra Lyngby hævder trods sejren stadig, at sæsonen handler om at overleve, selv om holdet er meget tæt på at kunne booke end plads i medaljeslutspillet.

- Der kom tre point, og vi fik et godt afsæt til de sidste fire runder med et mål om at blive i top seks, så vi kan overleve i Superligaen. Det ser fornuftigt ud. Men der venter fire finaler endnu, siger Jesper Hansen.