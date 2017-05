Slangerups fuser i Fjelsted

Med 20 point viste Mikkel Michelsen vejen for Slangerup. Men det var ikke nok mod Fjelsted.

Sport FAA - 24. maj 2017 kl. 21:43 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Målet var at få hentet en af de sjældne udesejre, men det lykkedes ikke for Slangerups speedwaymandskab, der onsdag tabte 46-44 ude mod Fjeldsted.

Alligevel var holdleder Lars Munkedal rimelig tilfreds.

- Vi har ikke fået den udesejr, men vi taber kun med to point og ligger godt til i kampen om bonuspointet. Det er vigtigt for at være bedst sammenlagt, siger holdlederen.

- Det er også positivt, at vi kommer godt fra land, og at vi så viser, at vi kan tage os sammen, når vi er pressede.

Dermed opsummerede han også langt hen ad vejen matchen, der blev noget af en rutschetur for nordsjællænderne. De kom flyvende ud fra start og vandt heatsejre i de fem første heats, hvilket gav en fin føring på 22-17 - kun ødelagt en smule af en joker-sejr til Fjelsted i heat fem, som barberede Slangerups forspring ned.

Men fra heat syv til 11 var det hjemmeholdet, der sad på det hele og lod slet ikke Slangerup komme til fadet, og så var Lars Munkedals tropper pludselig bagud 40-29.

Det fik Slangerup til at smide jokerfarven på Mikkel Michelsen, og han takkede for tilliden ved at vinde og trække Michael Jepsen Jensen med sig, så det blev til en sejr på 7-2 og stillnigen 42-36 med to heats igen.

Michael Jepsen Jensen og Kenneth Kruse Hansen fulgte flot op i heat 13, hvor sidstnævnte var sat ind som taktisk reserve, ved at vinde 5-1 over Fjelsteds Frederik Jakobsen og Christian Thaysen, og så skulle Mikkel Michelsen og Kenneth Kruse Hansen prøve at fuldende comebacket i sidste heat.

Men trods Mikkel Michelsens heatsejr, måtte Kenneth Kruse Hansen tage til takke med sidstepladsen i heatet.

- Der blev ændret en del på Kenneths cykel til det heat, hvor han skulle starte fra bane fire. Så det var svært, og der skulle satses. Det måtte briste eller bære, men det gik så ikke, siger Lars Munkedal.

Mikkel Michelsen var aftenens oplevelse med 20 point i syv heats (inklusiv heatsejren som joker), mens resten af Slangerup-holdet ikke levede helt op til forventningerne. Især Michael Jepsens Jensen delte sin produktion på midten med tre heatsejr, to sidstepladsen og en enkelt tredjeplads. Her skal der ganske enkelt bruges noget mere fra en A-kører.

- Jeg ville gerne sige, at jeg har en A-kører klar i kulissen, men det har jeg ikke. Der skal dog arbejdes på det, for vi må prøve noget nyt, når tingene ikke virker. Og der vil nok være et par udskiftninger til matchen på onsdag, siger Lars Munkedal.

Det kan også blive på C- og D-pladsen, hvor hverken Jesper B. Monberg eller Jan Graversen rigtig fik hul igenne. Deres aften sluttede efter heat 9.

Hos Fjelsted endte Nikolaj Busk Jakobsen som topscorer med 15 point, mens det lidt overraskende blev til syv fra D-køreren Christian Thaysen.

- Han tog os lidt med bukserne nede. Det var flot. Den havde jeg ikke set komme, siger Lars Munkedal.

- Og så må vi bare sige, at Fjelsted håndterede det bedst, at banen blev glattere efter de første heats.

Speedwayligaen

Fjelsted-Slangerup 46-44

Fjelsted: Nikolaj Busk Jakobsen 15, Peter Kildemand 12, Christian Thaysen 7, Frederik Jakobsen 7, Patrick Hougaard 5.

Slangerup: Mikkel Michelsen 20, Michael Jepsen Jensen 10, Kenneth Kruse Hansen 9, Jesper B. Monberg 3, Jan Graversen 2.

Tilskuere: 1050