Slangerup uddelte smæk

Sport FAA - 18. august 2017 kl. 21:15 Af Rudi Dalsgaard

931 tilskuere var dukket op til den udsatte match mellem Slangerup og Grindsted fredag aften. Men hvis nogle af dem havde håbet at få en stor omgang spænding for entrebilletten, så havde det nok været bedre at blive hjemme, holde sig for øjnene, trykke på et par tilfældige knapper på fjernbetjeningen og se, hvad der så dukkede op på skærmen.

Slangerup bankede løs på sagesløse Grindsted, der havde haft svært ved at stille hold og på dagen ganske enkelt ikke havde noget at skyde med. Den senest ankomne, B-køreren Hubert Legowik, var især dårlig og sluttede uden et eneste point.

13-5 efter tredje heat blev til 31-12 efter syvende, og det stod lysende klart, at det kun kunne dreje sig om, hvor stor sejren skulle blive. Og det gav da også fanklubben Slangerup Speedway Supporters god tid og ro til at gå og dele flag ud til de fremmødte. Så var der da lidt fest på den front.

For at sætte en stor, fed streg under overlegenheden sluttede Slangerup af med at vinde det sidste heat 5-1, da Kenneth Kruse Hansen insisterede på at komme forbi Krystian Pieszczek og lykkedes med den mission på næstsidste omgang.

Triumfen var total. Slangerup kører allerede hjemme igen på onsdag mod

Speedwayligaen

Slangerup-Grindsted 63-22



Slangerup: Gregorz Zengota 11, Andreas Lyager 16, Mikkel Michelsen 16, Kenneth Kruse Hansen 15, Kenni Nissen 5

Grindsted: Krystian Pieszczek 10, Hubert Legowik 0, Ernest Koza 5, Patrick Hansen 6, Emil Grøndal 1

Tilskuere: 931