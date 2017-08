Andreas Lyager og Slangerup får hjemmebane i DM-finalen 20. september. Foto: Rudi Dalsgaard

Slangerup snupper førsteplads og DM-finale

Sport FAA - 25. august 2017 kl. 21:37 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

DM-finalen kommer til Slangerup.

Det blev det inddirekte udfald af fredagens match i Speedwayligaen mellem Holstebro og Fjelsted. For her måtte Fjelsted se sig slået med 39-47, og dermed forsvandt deres teoretiske chance for at vippe Slangerup af førstepladsen.

Den ligger nu i stedet trygt og godt i hænderne på nordsjællænderne, der dermed kan gå i gang med at planlægge den DM-finale, de dermed er værter for.

- Vi har en stor fordel på hjemmebane fordi de andre holde frygter banen i Slangerup. Men på den anden side, så starter alle fra 0 og har en mulighed for at vinde på dagen, siger Slangerups holdleder, Lars Munkedal og fortsætter:

- Det bliver en stor dag for klubben og for holdet, vi har ikke været med i toppen siden 2011, da jeg sagde farvel. Men nu et vi der, og alt er åbent for en medalje.

- Vi har kørt dansk hele året på nær to gange, og det har givet succes. Jeg har troet på de her drenge, selvom folk har tvivlet på os. Men nu er vi her.

Finalen skal i øvrigt køres 20. september, og i skrivende stund bliver det et opgør mellem Slangerup, Fjelsted, Region Varde og Esbjerg.