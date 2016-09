Slangerup slugte slagger

Slangerup lignede et lilleputhold i konkurrence med granvoksne mænd og var slet ikke i nærheden af medaljer ved finalestævnet i speedwayligaen. Faktisk slugte kørerne slagger på slagger. For sådan er det, når man er sidst i feltet.

Det så svært ud på forhånd, men de færreste havde fantasi til at forestille sig den totale nedtur, som Lars Munkedals mandskab kom ud for.

Lige så lidt spændende det var for Slangerup. Lige så intens var kampen om medaljerne. De tre naboklubber Region Varde, Esbjerg og Holsted lå side om side, inden de afgørende heats. Her kogte Esbjerg over med to udelukkelser. René Bach dummede sig og ramte Nicki Pedersen, og så snurrede Mikkel Bech rundt om sig selv. Det serverede guldet på et sølvfad for Region Varde, og Holsted snuppede sølvet foran Esbjerg.