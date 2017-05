Mikkel Michelsen og Slangerup skal prøve at hente en udesejr tidlige i denne sæson, når der i aften skal køres mod Fjelsted.Foto: René Larsen

Slangerup skal levere svar på udebane

24. maj 2017

Seks nederlag i syv forsøg. Sidste sæson var en katastrofe på udebane for Slangerup Speedway Klubs ligahold, og det er altafgørende for holdet og holdleder Lars Munkedal, at den statistik bliver forbedret kraftigt.

I årets første match endte det med et nederlag på udebane mod Holsted, men indsatsen var godkendt. Siden blev det til en stor hjemmesejr, og onsdag aften går turen så til Fjelsted, hvor det skal ende med en sejr.

- Resultatet fra den første match snyder lidt, for vi var bedre med end et nederlag på 46-38, men kunne vi allerede få en udesejr nu, så ligger vi lunt efter tre runder af sæsonen, opsummerer Lars Munkedal.

Han så Andreas Lyager have en halvskidt dag på hjemmebane mod Region Varde, og det prøver holdleder i år at reagere prompte på. Så C-pladsen går i stedet til veteranen og den tidligere holdkaptajn i Slangerup, Jesper B. Monberg. Men han er et af flere ubekendte kort hos Slangerup for tiden.

- Monberg styrtede i et løb i Tyskland for et par uger siden og har slået hånden, men han har meldt sig klar. Vi må tage en chance en gang i mellem, og jeg håber, Monberg er klar til at give 100 procent. Han kører ikke så meget, men han har en kæmpe erfaring. Så han skal bare op på maskinen og køre et par omgange. Det er jo bare lige ud og til venstre, siger Lars Munkedal med et grin.

Han tilføjer, at hvis ikke Monberg slår til, så står Andreas Lyager klar igen, da han i 2016 og i den første match mod Holsted viste, at han har et fint niveau fra C-pladsen.

Et andet usikkert kort på holdet er Kenneth Kruse Hansen, der i sidste uge styrtede og slog sig over det hele, stort set. Men han har hvilet sig siden torsdag, hvor han røg af maskinen.

- Jeg vil gå langt for at få Kenneth med, for han har været vores bedste mand i Fjelsted de senere år. Og han har sagt, at han er 100 procent klar, siger Munkedal.

For Fjelsted bliver det sæsonens første match, da de indtil videre har været involveret i en aflyst og en afbrudt match.

- Så sent husker jeg ikke en sæsondebut. Det skaber da en spænding om, hvor vi står i forhold til de andre. Man tripper for at komme i gang, så vi glæder os til onsdag aften, siger Fjelsteds sportschef Morten Svendsen, der også har noteret sig, at der er revanche til gode.

- Sidste år fik vi regulære klø af Slangerup. Både i Fjelsted og i Slangerup, for at det ikke skal være løgn. Det skal vi ud at gøre noget ved i denne match.

De to hold i Fjelsted

Team Fjelsted: Peter Kildemand, Nikolaj Busk Jakobsen, Patrick Hougaard, Frederik Jakobsen, Christian Thaysen

Slangerup: Michael Jepsen Jensen, Kenneth Kruse Hansen, Mikkel Michelsen, Jesper B. Monberg, Jan Graversen