Send til din ven. X Artiklen: Slangerup-sejr uden ære Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Slangerup-sejr uden ære

Sport FAA - 31. maj 2017 kl. 22:00 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På papiret tog Slangerup en ganske klar sejr over Fjelsted, men for de lige over 1.000 tilskuere var matchen en lang pinefuld affære. Fjelsteds topnavn Peter Kildemand kom med et sent afbud på grund af en skade, og den fynske klub kunne ikke finde en anden A-kører. I stedet kom B-køreren Nikolaj Busk Jakobsen med.

I aftenens allerførste heat kom Fjelsteds førstemand Patrick Hougaard for tæt på Michael Jepsen Jensens baghjul og røg akavet i slaggerne med skulderen forrest. Han blev kørt på hospitalet, og de fire resterende Fjelsted-kørere stod med en monumental opgave.

Slangerup kom foran med 9-3 efter heat 2, og det lignede paradekørsel, men et 17-årig stortalent ville det anderledes. Fjelsteds D-kører, og dermed reservekører, Christian Thaysen, var som en fisk i vandet på den vanskelige bane. Han tog ni point i sine syv heats. I Heat 10 kom han først over stregen og pludselig var der udlignet til 30-30.

Men reglerne spillede Fjelsted et puds. Christian Thaysen måtte maksimalt deltage i syv heats. Fjelsted stillede derfor kun med en kører i heat 12. Anders Thomsen satsede alt i første sving og tabte duellen med Michael Jepsen Jensen. Mikkel Michelsen smuttede også forbi og så var Slangerup foran med fire point inden de to skilleheats.

Her måtte Christian Thaysen heller ikke lege med. Derfor blev matchen afgjort, da Kenneth Kruse Hansen og Andreas Lyager sørgede for at holde 3-3.

Michael Jepsen Jensen og Mikkel Michelsen slog sejren fast og sikrede bonuspointet ved at henvise Anders Thomsen til tredjepladsen i det sidste heat. Fjelsted havde vundet med to point i det første møde, men Slangerup snupper det ekstra point for den samlede sejr.

Slangerups holdleder Lars Munkedal var ikke en glad mand.

- Fjelsteds D-kører overraskede selvfølgelig, men vi kan ikke være tilfredse med indsatsen. Når vi vil i slutspillet, så er det her ikke godt nok, og da slet ikke på hjemmebane, siger Lars Munkedal, og fortsætter:

- Vi har nogle kørere, som hænger. Jeg må kigge på det til næste uges to matcher. Der skal gøres et eller andet.

D-kører Jan Graversen havde en decideret offday med 0 point, og Andreas Lyager havde bestemt heller ikke en stor aften. Mikkel Michelsen var derimod helt i top.

Speedwayligaen

Slangerup-Fjelsted 46-38

Slangerup: Mikkel Michelsen 16, Michael Jepsen Jensen 13, Kenneth Kruse Hansen 9, Andreas Lyager 8, Jan Graversen 0.

Fjelsted: Nikolaj Busk Jakobsen 13, Frederik Jakobsen 12, Christian Thaysen 9, Anders Thomsen 4.

Tilskuere: 1.041