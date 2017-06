Slangerup har haft det svært på udebane, men to point med hjem fra Esbjerg var mere, end man på forhånd havde håbet på. Foto: Hans Jørgen Johansen

Slangerup nappede to i Esbjerg

Sport FAA - 28. juni 2017 kl. 21:53 Af Rudi Dalsgaard

Slangeurp gik efter bonuspointet, men udebanematchen mod topholdet fra Esbjerg endte med at kaste dobbelt så mange point af sig, da Slangerup delte med vestjyderne i matchen, der endte 42-42.

Det gav et matchpoint og så bonuspointet.

- Jeg synes, det er mere end en halv sejr, når vi får to point med hjem herovre fra. Det var mere, end vi havde håbet på, så det er mere end godkendt af holdet, siger holdleder Lars Munkedal.

Matchen endte med at skulle afgøres i de to sidste heats 13 og 14. Inden da var Slangerup kommet bedst fra start med 13 ud af 15 mulige i de første tre heats og en føring på 5-13. Men en diskvalifikation til Michael Jepsen Jensen i heat fire, hvor han ikke nåede til start inden for to-minutter-grænsen kostede momentum.

- Han glemte selv at tænde for brændstoffet, så det var ikke en gang mekanikernes fejl, siger Lars Munkedal om sin kører, som »løb tør« da den smule brændstof, der er i karburatoren, løb ud.

Han svarede dog godt igen i heat seks med en heatsejr til Slangerup-føring på 16-20. Men Esbjerg kom nærmere og nærmere. Slangerups Mikkel Michelsen hentede en heatsejr i heat 10, men Esbjergs Niels Kristian Iversen var fuldstændig ustoppelig denne onsdag aften.

Han lavede sin heatsejr nummer fire og fem i heat 11 og 12, og så var det helt lige - 36-36 - inden de sidste to heats.

Mikkel Michelsen viste, hvorfor han er topkøreren for Slangerup for tiden, ved at vinde heat 13, men engelske Richard Lawson sluttede sidst, så det var status quo med 39-39 inden heat 14.

Her var det så igen Niels Kristian Iversen, der viste klassen. For godt nok kom Slangerups Michael Jepsen Jensen forbi ham , men Iversen svarede igen med en forbikørsel og heatsejr. Nede bagved svarede Slangerups Andreas Lyager dog igen ved at køre forbi Artur Czaja, så heatet sluttede 3-3 og matchen uafgjort.

Speedwayligaen

Esbjerg-Slangerup 42-42

Esbjerg: Niels Kristian Iversen 21, Artur Czaja 8, Oliver Berntzon 7, Tim Sørensen 5, Michael Palm Toft 1.

Slangerup: Mikkel Michelsen 12, Michael Jepsen Jensen 12, Andreas Lyager 9, Richard Lawson 6, Kenni Nissen 3.

Tilskuere: 2211