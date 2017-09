Der var mere mudder end slagger på banen i Slangerup insdag aften, og derfor blev matchen aflyst. Spørgmålet er nu, om den når at blive afviklet. Foto: Rudi Dalsgaard

Send til din ven. X Artiklen: Slangerup måtte udsætte Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Slangerup måtte udsætte

Opdateret 20.34: Matchen mellem Slangerup og Hosted køres i stedet onsdag d. 13. september.

Sport FAA - 06. september 2017 kl. 20:24 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der blev ingen speedwaymatch onsdag aften, da Slangerup ellers skulle have kørte sæsonens sidste mod Holsted på hjemmebane. En for Slangerup ligegyldig omgang, da man har sikret sig førstepladsen og dermed finalepladsen 20. september på hjemmebane, men det var alligevel en sur omgang for hjemmeholdet, som måtte se publikum gå skuffet hjem.

Regnen var eller stoppet i området midt på eftermiddagen, og der havde været slamsuger ude i løbet af dagen, men banefolkene nåede ikke at få underlaget klar til start 18.30, hvor matchen skulle starte.

I stedet arbejdede de ihærdigt videre, men da det så begyndte at regne kraftigt omkring klokken 19, måtte dommer Carsten Mikkelsen trække stikket på afviklingen af matchen.

- Banen var bare ikke klar. Havde den været klar 18.30, kunne vi have nået at køre de syv heats, vi mindst skulle have kørt. Så det er lidt for dårligt. Vi har fået publikum ud, og der er polakker hentet ind, så det er ikke okay, sagde Slangerups holdleder, Lars Munkedal, mens ryttergårdens vandpytter blev større og større.

Sportsligt var der som nævnt ikke noget at hente for Slangerup, men der var dog den detalje, at man kun ville have sendt A-køreren Michael Jepsen Jensen ud til det første heat. Han slog sin skulder i en match i Sverige, og snitreglerne gør, at Slangerup ikke bare kunne sætte for eksempel en D-kører ind.

Det ville nemlig sende holdet under den minimale snit-grænse, og det ville både koste 15.000 og tre matchpoints straf.

- For mig betyder det ikke noget, om vi havde kørt. Det er mere kørerne, der jo mister penge, hvis de ikke kører. Vi skal nok få trænet og kørt på banen inden finalen på hjemmebane alligevel, og havde vi kørt i det her vejr, så var det blevet noget tilfældigt noget alligevel, siger Lars Munkedal.

Men spørgsmålene i ryttergården gik mere på, om man kan nå at få afviklet matchen, som helst skal være færdigkørt inden fredag i næste uge, hvor DM-semifinalen er programsat til.

Et scenarie er, at man afgør de matcher, der ikke er afviklet, på skrivebordet. Et andet scenarie er, at man piller semifinalen ud af programmet, så man kan nå at få kørt alle matcher inden finalen, og så er det bare nummer et til fire i grundspillet, der kvalificerer sig.

Det har betydning for aftenens gæster fra Holsted og holdleder Thomas Baastrup.

- Vi kan slutet alt fra nummer tre til fem, som det er nu. Går det virkelig godt, kan i blive nummer tre, og så får vi hjemmebane i semifinalen. Men så skal alt også flaske sig, sagde Thomas Baastrup.

- Men vi har også noget at vinde ved at blive nummer fire, for så kan vi komme med i finalen, så det er vigtigt, vi får kørt de resterende matcher.

Aftenens match i Fjelsted, hvor hjemmeholdet skulle have mødt Esbjerg, blev også udsat, og Fjelsted skal efter planen i aktion igen torsdag hjemme mod Region Varde, da man mangler to matcher. Derudover skal Grindsted-Esbjerg også afvikles. Alle de nævnte matcher har stor indflydelse på den endelige fordeling af pladser til semifinalen eller en eventuel direkte kvalifikation til DM-finalen.