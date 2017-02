Simon Mathiesen overgår flere af de nuværende NFL-kickere statistisk set. Spørgsmålet er blot om han kan imponere NFL-klubberne nok til at få chancen.

Simon i stor danskers fodspor

Sport FAA - 28. februar 2017 kl. 22:31 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvom man har sat rekorder i hobetal og vundet tre nationale mesterskaber i sin collegetid er vejen til National Football League (NFL) lang og kringlet.

Men nu får 22-årige Simon Mathiesen en hjælpende af sit store forbillede, Morten Andersen.

»The Great Dane« kaldes Morten Andersen efter sine mange år i NFL, som i sidste måned gav ham den største mulige hæder, da han blev valgt ind i Hall of Fame.

Simon Mathiesens amerikanske agent Scott N. Bergman er stålsat på at hjælpe Vedbæk-knægten ind i NFL og har indrulleret Morten Andersens hjælp.

- Morten Andersen har vist interesse for Simon og vil hjælpe med skaffe Simon nogle private workouts, fortæller Scott N. Bergman.

Netop denne slags arbejde kan gøre en stor forskel. De 32 hold i NFL har kun en plads til en kicker/punter, og kun en håndfuld kommer ind hvert år. Derfor vil de private arrangementer, hvor Simon får lov at besøge NFL-klubberne og vise sine talenter frem være guld værd.

- Det er selvfølgelig rart at vide, at Morten Andersen vil hjælpe til, hvor han kan. Jeg er sikker på, at han vil kunne guide mig og give nogle gode råd både rent teknisk, men især mentalt, hvis jeg skriver under med et hold efter draften, siger Simon Mathiesen.

Dette års draft finder sted i Philadelphia og strækker sig over tre dage fra den 27. til og med den 29. april. Men selvom man ikke skulle blive valgt her, vil der stadig være muligheder.

Simon Mathiesen skal i første omgang forsøge at vise sit værd overfor NFL-klubbernes special teams-trænere ved en såkaldt »combine«.

- Mine forventninger til den combine er at gøre det godt og imponere de scouts, der vil være til stede med mine spark. Siden jeg kommer fra en relativ lille skole, er det godt for mig at få så meget eksponering som muligt og vise mig frem foran scouts, når jeg har chancen, forklarer Simon Mathiesen.

Den tidligere Søllerød Golddiggers-spiller kom til USA som widereceiver, men Northwest Missouri State Bearcats opdagede hurtigt hans evner med fødderne, og siden har han ikke set sig tilbage.

Men nu er den trygge tilværelse i Maryville, Missouri, afløst af mange rejsedage, medieeksponering og samarbejde med en agent.

Netop valget af agent er vigtigt for mulige NFL-spillere.

- Det var lidt en presset periode op til mit agentvalg, da jeg var usikker på, hvem jeg ville indgå et samarbejde med. Mit valg faldt på Scott Bergman, som virker til at være rigtig sulten for at give mig de bedst mulige muligheder for mig, siger Simon Mathiesen, som forsøger at nyde oplevelsen.

- Jeg kan nu meget godt lide processen, lyder det fra den 22-årige kicker, som forsøger at holde fokus på sporten.

- Jeg blev færdig med min uddannelse i december på min skole, så lige nu består min hverdag mest af styrketræning og sparketræning så jeg bare kan have fuld fokus på at blive bedre football mæssigt, slutter Simon Mathiesen.