Mikkel Mikkelsen var rundt på gulvet i DM-kvartfinalen i mixeddouble, hvor han kom ud for nogle forvirrende dommerkendelser. Foto: Allan Nørregaard.

Servedrama og forvirring i kvartfinalen

Sport FAA - 03. februar 2017 kl. 20:10 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mikkel Mikkelsen og Mai Surrow vidste ikke om, de skulle grine eller græde efter det tætte i DM-kvartfinalen. Afslutningen nærmede sig det groteske.

- Jeg har aldrig set det før, lyder det fra Værløses sportschef Tanja Berg, og hun har ellers set en betragtelig sum badminton gennem årene.

Dramaet spidsede til ved 19-19 i tredje sæt. Den tidligere Værløse-spiller Maria Helsbøl viste rutinen med en hurtig serv til Mai Surrow, som tog armen i vejret og undlod at gå efter bolden som dumpede ned på den forreste servelinje. Stik imod forventning valgte kampens dommer at give pointet til Vendsyssel-parret til stor frustration for Mai Surrow.

Men det skulle blive værre endnu. På den næste serv gentog scenariet sig. Mikkel Mikkelsen tog armen i vejret og stod bomstille. Og så skete det mest mærkværdige længe set i eliteturnering.

- Dommeren startede med at sige, at de havde vundet kampen, men så brokkede spillerne sig, og han ændrede mening og dømte bolden let, fortæller Tanja Berg.

En referee kom på banen og bekræftede dommerens seneste udlægning, og så blev bolden spillet om. Det ændrede ikke på udfaldet, for Maria Helsbøl tappede bolden ned ved nettet til 21-19.

- Man kan ikke vide, hvad udfaldet var blevet uden forvirringen, men det er ærgerligt med sådan en afslutning, siger Tanja Berg.

Værløse er sikret to medaljer ved DM. Julie Finne Ipsen og makkeren Rikke Søby Hansen fra Greve tog en snæver sejr i tre sæt over Værløse-parret Julie Dawall Jakobsen og Sara Lundgaard. Og i mixeddouble tog Søren Gravholt den ventede sejr sammen med Maiken Fruergaard Sørensen. De vandt over Værløses René og Thilde Mattisson med 21-14, 21-16.

Kvartfinalen blev endestationen for Rasmus Messerschmidt, men først efter en godkendt præstation mod Hans-Kristian Vittinghus.

- Rasmus spiller godt i halvandet sæt, men så gik han død. Det sker ofte for ham mod de bedste. Vi arbejder derfor på nogle ting i hans spilkoncept, og det virkede et stykke tid, forklarer Tanja Berg.

Vittinghus vandt kampen med 21-18, 21-19, men pådrog sig undervejs en lårskade og er tvivlsom til semifinalen mod Jan Ø. Jørgensen. Også Viktor Axelsen er ude af turneringen med en skade.