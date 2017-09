Sene mål gav point til Fredensborg

Det var netop en gigantisk brøler i slutningen af 1. halvleg, hvor Stenløse kom på 2-0. Kommunikationen bristede i Fredensborgs forsvar, og så kunne Rasmus Suhr Petersen løbe igennem og score.

Det var svært at se, at Fredensborg skulle komme igen. De havde ikke havde de store åbne muligheder i 1. halvleg, og nu var de nede med to mål.

De første par minutter af de sidste 45 minutter var Stenløse stadigvæk i kontrol, men så begyndte Fredensborg at æde sig ind i opgøret. De udnyttede hullerne mellem Stenløses kæder, og Stenløse trak sig længere tilbage på banen.

Det så længe ud til at være nok for Stenløse, men fire minutter før tid fik hjemmeholdet et frispark på kanten af feltet, og det satte Sebastian Jensen flot ind til reducering. Nu gik jagten på udligningsmålet, og Stenløse havde svært ved at få bolden væk.

Udeholdet råbte og skreg på, at dommeren skulle fløjte kampen af, men mellem venner og fjender helt inde under Stenløses mål kom Luca De Biase højest, og han kunne på fire minutters overtid sørge for slutresultatet 2-2. Det udløste naturligvis kæmpe jubelscener hos hjemmeholdet, mens udeholdets frustrationer var til at mærke.