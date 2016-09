Se billedserie Magnus Nathansen var manden bag oplæggene til Hillerøds mål til 2-2 og 2-3. Men det var ikke nok til en sejr. Foto: Rudi Dalsgaard Foto: Rudi Dalsgaard

Sejren smidt i overtiden

Sport FAA - 07. september 2016

Det kunne have været et af den slags comeback, man som hold kan ride videre på i et par måneder. I stedet endte det med en kold klud i ansigtet på Hillerød, der onsdag aften måtte se Virum-Sorgenfri stjæle et enkelt point på en scoring i overtiden.

Hillerød var ellers komme flot tibage, efter Virums Oscar Vraa havde lavet to mål inden for syv minutter i første halvleg - på Virums eneste muligheder.

Men kort inde i anden halvleg reducerede Tobias Andersen, inden Anders Hviid Petersen udlignede til 2-2.

Godt blev så til fremragende for Hillerød, da Mads Bruun Jensen blev sendt af sted i dybden på en sukkerbold fra Magnus Nathansen, og så måtte Virums Philip Christensen hive i nødvremsen. Det kostede et rødt kort og gav Hillerød et straffespark, som Philip Lindgaard sikkert omsatte til 2-3.

Men trods en mand i overtal lod Hillerød sig stresse. Boldene blev spillet til dueller i et forsøg på at komme frem på banen og trække tiden, men det virkede slet ikke. I stedet fik Virum adskillige gange lov til at slå lange bolden frem, og det kæmpede Hillerød med at få afvist.

I tre minutters overtid kostede det så to point, da Virums Amir Bastani var kvikkest over en nedfaldsbold og huggede den ind til 3-3.

Danmarksserien, pulje 1

Virum/S.-Hillerød 3-3 (2-0)

Mål: 1-0: Oscar Vraa (37), 2-0: Oscar Vraa (44), 2-1: Tobias Andersen (49), 2-2: Anders Petersen (73), 2-3: Philip Lindgaard (82, str.), 3-3: Amir Bastani (93).

Udvisning: Philip Christensen (82)

Tilskuere: 120