Schram færdig i Hillerød

Sport FAA - 03. september 2017 kl. 17:55 Af Rudi Dalsgaard

Tommy Schram er færdig som træner i Hillerød Fodbold.

Søndag eftermiddag har klubben meddelt, at man har valgt »efter gensidig aftale at stoppe samarbejdet pr. dags dato.«

Tommy Schram har ellers været træneren, der har taget Hillerød Fodbold fra Serie 2 til 2. division - først som assistent for Peter Ebbe Tønder og siden som cheftræner.

Men efter oprykningen til 2. division har det været tydeligt, at træner Schram og spillerne var ved at være kørt trætte i hinanden.

- Det er rigtigt ærgerligt, at vi står i denne situation, at skulle ændre på en så central og vital post, men resultaterne taler deres eget sprog. Vores præstation i lørdagens nederlag til Skovshoved var ikke god. Kampen viste, at der mangler gnist og gejst. Ikke mindst sammenholdet mellem holdet og træner, der har båret os til 2. division, er væk. Det skal vi have fundet frem igen, siger John Franzen, formand for Hillerød Fodbold.

Det bliver i stedet Kasper Jørgensen, der indtil for et års tid siden var assistent for Tommy Schram, der overtager tøjlerne.

- Kasper har den seneste sæson udført et fantastisk stykke arbejde med vores hold 2. Derfor er det helt naturligt, at Kasper nu får ansvaret for hold 1. Jeg er overbevist om, at denne løsning er helt rigtigt for os nu, og jeg ser frem til at præsentere truppen for deres nye træner i morgen mandag.

- Jeg har et stort behov for at takke Tommy Schram for det enestående arbejde, han har udført med holdet fra vi spillede i serie 2 og til nu. Det er om nogen Tommys fortjeneste, at vi har rykket os så langt som vi har. Det beder jeg alle i og omkring Hillerød Fodbold om at huske på.

Efter 2-2 i den første runde mod Frem, har Hillerød tabt fire kampe i træk i 2. division. Senest 1-3 til det andet oprykkerhold, Skovshoved.