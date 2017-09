Tommy Schram valgte selv at sige stop som cheftræner for Hillerød Fodbold. Foto: Claus Birch/Foto: Claus Birch

Schram: Sagde op i respekt

03. september 2017

Tommy Schram er stoppet som træner for Hillerød Fodbold i 2. division, men det har intet at gøre med, at han er kørt træt i truppen eller omvendt.

Det understreger træneren over for Frederiksborg Amts Avis, hvor til han også fortæller, at han selv tog beslutningen om at sige stop.

- Efter kampen lørdag mod Skovshoved vurderede jeg, at der skal nogle nye øjne til. Jeg ville gerne fortsætte, og jeg har en masse nye idéer klar, men af respekt for klubben og den »klokke«, holdet er inde i, valgte jeg selv at ringe til formanden og sige op, siger Tommy Schram til Frederiksborg Amts Avis.

- Der er ingen sure miner eller noget. Tværtimod. Men jeg ønsker en effekt på holdet af, at der kommer nogle nye briller på, og at de kommer tilbage på vinderkurs. Men det er mig, der har taget beslutningen.

Hillerød startede livet i 2. division med at spille 2-2 mod Frem. Men siden er det blevet til fire nederlag, og Tommy Schram og holdet har kæmpet med at finde niveauet. Blandt andet efter kampen mod Brønshøj var spillerne ikke vilde med den kritik, han gav dem for at mangle vildskab, men livet i 2. division har også været det stik modsatte af det, man har oplevet i Hillerød de seneste seks-syv år.

- Med den sportslige succes, vi haft, så bliver det en hæmsko at møde modgang. Det er bare et niveau højere, og alting går hurtigere. Medgangen er ikke den samme, og det er rigtigt, at de (spillerne, red.) er blevet sure over den kritik, de har fået. Ikke bare af mig, men også af folk omkring klubben og holdet. Men det er jo utopi at tro, at den ikke ville komme, siger Tommy Schram.

- Holdet er inde i en »klokke«, og der skal ske noget nyt, der kan ryste det på ret kurs. Og det er nemmere at én går, end at 22 spillere skal gå.

Træneren har også tænkt på, at hans stemme måske ikke rigtig bliver hørt mere efter seks år i spidsen for holdet.

- De er nok trætte af mine vittigheder, og selv om jeg har nogle idéer, så kan jeg også godt tvivle på, om de bliver hørt. Der skal et nyt stemmeleje til og nogle nye måder at sige tingene på.

Han håber og tror på, at Hillerød kan og vil klare sig i 2. division.

- Det er derfor, jeg har sagt op. Jeg vil stadig gerne følge dem og håber, de kan komme tilbage på sporet. Nu har man sat Kasper Jørgensen (tidligere assistent for Tommy Schram og seneste 2. holdstræner i Hillerød, red.) i spidsen for holdet, og kun tiden kan vise, om det er den rigtige beslutning.

- Om 10 kampe har holdet mere i bagagen, og det var lidt lige som, da vi rykkede op i Danmarksserien og startede med at tabe stort til GVI. Vi skulle lige vænne os til det.

- Når jeg sidder og analyserer vores kampe, så er vi blevet straffet på 75 procent af vores fejl, mens vi selv kun har lavet tre mål på over 20 chancer. Mod Skovshoved har vi et skud på indersiden af stolpen, som flere sagde var over stregen. Det er de små ting.

- Men der har ikke været panik på nogen måde. Vi har kun fået en enkelt snitter mod B93, hvor vi bliver straffet på fire pasningsfejl, scorer et selvmål og indkasserer et straffespark og lidt stempler ud efter 4-0-målet.

Hvad angår hans egen trænerkarriere, så læner han sig nu tilbage os ser, hvad der sker.

- Jeg skal ud og se noget bold. Og hvem ved? Måske nogen ringer til mig i morgen. Hvis de gør det, så kigger jeg på det. Og ellers har jeg fået en masse mere frihed og tid til min familie, slutter Tommy Schram.