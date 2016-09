Russiske hackere lækker Pernille Blumes sundhedsdata

Læk viser ifølge hackergruppe, at OL-guldvinderen Pernille Blume benyttede sig af astmamedicin under OL.

Ifølge papirerne fra Wada har Pernille Blume benyttet sig af astmamedicinen terbutalin, som benyttes mod vejrtrækningsproblemer.

Stoffet er på Wadas liste over forbudte stoffer. Men man kan i visse tilfælde få tilladelse til at benytte stoffet, hvis man tager det gennem en inhalator.

Det fremgår af de lækkede papirer, at Pernille Blume i 2012 fik tilladelse af Det Internationale Svømmeforbund, Fina, til at bruge det ellers forbudte stof.

Den danske svømmer Frans Johannessen blev testet positiv for brug af terbutalin i 2013 og blev idømt karantæne.

Pernille Blume har tidligere sagt offentligt, at hun i 2010 fik konstateret anstrengelsesastma.

- Efter at jeg fik konstateret astma, kom jeg på medicin, og det virkede rigtigt godt. Jeg var i stand til at træne og præstere meget bedre. Det at have astma inden for svømning er nærmere reglen end undtagelsen, har Blume sagt til magasinet Astmanaut.

De 25 atleter er ud over danskeren ti atleter fra USA, fem fra Tyskland, fem fra Storbritannien og en fra hvert af landene Tjekkiet, Polen, Rumænien og Rusland.

Fra Storbritannien er der blandt andre tale om Tour de France-vinder Chris Froome samt den tidligere vinder af samme løb Bradley Wiggins.

Den tjekkiske tennisspiller Petra Kvitova og den amerikanske OL-guldvinder i svømning Kathleen Baker er også blandt de nævnte atleter.

Tirsdag bekræftede Wada, at den russiske hackergruppe havde hacket sig ind i deres system med fortrolige oplysninger om atleter.

Gruppen offentliggjorde blandt andet data om tennissøstrene Serena og Venus Williams og gymnasten Simone Biles. Sidstnævnte vandt fire guldmedaljer ved de olympiske lege i Rio.