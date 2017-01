Nicholas B. Jensen (th.) scorede to gange i aftenens kamp mod Herning. Her ses han i en kamp mod Odense tidligere på sæsonen.

Rungsted tog første stik

Rungsted var uden en syg Fabian Brunnström, men alligevel lagde hjememholdet ud med et gevaldigt pres mod Hernings mål, og det gav bonus allerede efter to minutters spil. Joachim Holten Møller lagde fra en position bag Hernings mål pucken ind foran mål, hvor Nikolaj Rosenthal fik scoret fra tæt hold.

Senere i perioden fik Rungsted muligheden for at doble føringen, da Hernings Ales Sova fik fem minutter i straffeboksen for en hovedtackling på Rungsteds Marcus Nielsen. Men Rungsted formåede ikke at udnytte overtallet. Faktisk var Herning tættest på at score, da Rungsted mistede pucken i egen zone. Men Hernings Petri Lammassaari måtte se landsmanden Tuomas Tarkki i Rungsted-buret redde forsøget en-mod-en.