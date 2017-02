Se billedserie Rungsted kæmpede forgæves for at få pucken i mål mod Rødovre i aftes. Målet var som forhekset. Foto: Rudi Dalsgaard Foto: Rudi Dalsgaard

Rungsted skød og skød

03. februar 2017
Af Rudi Dalsgaard

Spillet fejlede for så vidt ikke noget. Men der blev skudt med løst krudt fra Rungsteds side i aftes, og så endte det med et nederlag til rivalerne fra Rødovre.

Begge hold kom ind til kampen med to nederlag i bagagen, og det var til at se på isen. For der blev ikke givet ved dørene i et par stramme defensiver, som ikke efterlod meget plads til modstanderne i første periode.

Et par powerplays blødte en smule op på kampens rytme, men igen blev der fra begge holds side kæmpet bravt for at holde rivalerne fra store chancer.

Hjemmeholdet kom helt anderledes aggressivt ud til anden periode og trykkede Rødovre baglæns. Det burde have kastet en scoring eller to af sig, men skarpheden var ikke på plads denne fredag aften i Rungsted.

Alexander B. Jensen demonstrerede ellers lynhurtige skøjter og kom alene igennem med Rungsteds Chris Carozzi i målet, og den duel vandt den canadiske målmand. Efter fire minutter af periode var det så William Boysen, der stod helt rigtig placeret efter et skud, men Boysen fik ikke omsat den store retur-chance til mål.

I stedet slog Rødovre til, da de fik chancen. Et Rungsted-angreb blev brudt på vej frem, og det resulterede i et stormløb ned mod Tuomas Tarkki, der måtte se Andrey Chistyakov sætte pucken ind til 0-1 efter 26 minutters spil.

Rungsteds pres fortsatte i sidste periode, men der var bare ikke bid i afslutningerne fra hjemmeholdets side.

Med godt tre minutter igen tog Rungsted-træner Björn Hellkvist timeout for at lægge den sidste slagplan. Ud med Tuomas Tarkki og fuld tryk på kedlerne, men Rødovre havde bare ikke tænkt sig at give efter, og til sidst løb Rungsted bare tør for tid.

Rungsted møder allerede i morgen Herlev på udebane, inden der er 10 dages pause på grund af landsholdsaktivitet.

Metalligaen

Rungsted-Rødovre0-1

(0-0, 0-1, 0-0)

Mål: 0-1: Andrey Chistyakov (26:34)

Udvisninger: Rungsted: 2x2 minutter. Rødovre: 3x2minutter

Tilskuere: 1255