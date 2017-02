Rungsted skal møde Odense

- Jeg er glad for, at vi skal møde Odense. Vi har spillet gode og tætte kampe mod dem. Vi tror på, at det kan vi klare. Vi synes, at det er et hold, der står godt til os, og vi har slået dem tidligere på sæsonen, lyder reaktionen fra Rungsteds direktør Thomas Friberg.